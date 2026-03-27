Mardrömmen: Säsongen över efter tavlan

3–3 i matcher, 0–0 efter 57 spelade minuter. Då hände det som inte fick hända för Kalmar och Jacob Crespin.

– Han missbedömer den helt, säger TV4:s Per Svartvadet när SSK vinner kvartsfinalserien genom 2–0-matchen.

Kalmar och Jacob Crespin är utslagna ur det allsvenska slutspelet. Foto: TV4 (skärmdump/montage).

Att kvartsfinalen mellan Kalmar och Södertälje blivit jämnare än många trott visste vi redan på förhand. Men när match sju inleddes under fredagen blev det tydligt att mycket små marginaler skulle avgöra serien.

Till slut, efter 57 minuter utan mål, kom avgörandet på det mest olyckliga vis någon kunnat tänka sig.

Filip Windlert tog sig fram från backplats och dumpade pucken mot Kalmar-målet, men Jacob Crespin missbedömde pucken. Studsen, via skydden, tog i den egna stolpen och gick in i mål. Kalmar tvingades sedan ta ut sin burväktare för jaga kvittering, men 0–2 kom i tom bur.

– Det är ett grymt slut på den tredje perioden, men fint hur de går fram och klappar om Crespin, säger TV4:s Stefan Klemetz i sändningen.

– Han har räddar dem hela säsongen egentligen, och i slutspelet har han varit jättebra. Men det är klart han är jättebesviken på den där studspucken, säger Svartvadet.

Love Härenstam storspelade i SSK:s mål

Under första perioden vann Kalmar skotten med 14–8 och var nära att ta ledningen. Men Love Härenstam stod emot – trots att han pressades hårt. Och så gjorde han även under hela fredagen. När JVM-hjälten klev av isen hade han räddat 37 av 37 puckar.

– De har åkt på honom, frivilligt eller ofrivilligt, några gånger nu, säger TV4:s expert Per Svartvadet i sändningen.

I andra akten vändes sedan skottstatistiken när Kalmar drog på sig utvisningar. Men SSK fick då vänta på att spräcka målnollan.

– Vi kommer ut bra. Sen känns det som att vi tappar lite tempo när vi inte får utdelning i powerplay. Men 0–0 inför tredje tar vi, sade Hampus Harlestam i TV4.

– Det är bara sista skärpan. Lite noggrannare i avslutslägen. Det är flera parametrar som spelar in, om man är trött eller inte. Det är något man får fundera på själv, fortsatte han om målskyttet.

I slutändan behövde man inte lyfta skyttet, utan säkrade avancemang till semifinal. Där väntar nu Björklöven.