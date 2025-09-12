Kalmar har haft problem med backsidan under upptrappningen inför Hockeyallsvenska säsongen. Senast plockades Wilhem Westlund in på ett korttidskontrakt, och nu ansluter även välmeriterade Samuel Jonsson till laget som en ytterligare åtgärd.

– Har hört en massa bra om laget och staden, säger 27-åringen till lagets hemsida.

Samuel Jonsson ansluter till Kalmar. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

Med skador på Henrik Nilsson och Carl-Johan Lerby, samt ett brutet kontrakt med Clay Hanus, har Kalmar arbetat febrilt för att stärka upp backsidan.

Bara den här veckan har man presenterat två förstärkningar i form av Felix Carell och Wilhelm Westlund. Nu gör Kalmar ytterligare en backvärvning i form av välmeriterade Samuel Jonsson.

– Det känns spännande att få in Samuel då vi tror att han med sin starka skridskoåkning kommer passa bra in i hur vi spelar. Vidare får vi också in en hel del värdefull erfarenhet i truppen. Samuel åkte på en skada under föregående säsong men är nu tillbaka fullt ut, säger sportchef Daniel Stolt till klubbens hemsida.

300 matcher i SHL

Ängelholmsfostrade Samuel Jonsson har spelat i princip hela sin karriär i Rögle, bortsett från ett äventyr i finska Liiga under fjolåret. Under sin seniorkarriär har backen gjort prick 300 matcher i SHL tillsammans med Rögle. I Sveriges högstaliga har han bidragit med 55 poäng (19+36).

Under sin säsong med finska Jyp stod han för 12 poäng (3+9).

– Det ska bli väldigt roligt att ansluta till Kalmar. Har hört en massa bra om laget och staden och vilket tryck fansen har att erbjuda, säger Samuel Jonsson.



Tidigare i sommar öppnade Jonsson upp för hockeysverige.se om sin kontraktssituation, samt tiden i Finland.



– Det var väldigt annorlunda, men det var ett fantastiskt lyft för mig själv att prova vingarna på en helt annan plats. Jag tycker att jag växte otroligt mycket som människa och hockeyspelare under min tid där, sade han då.

Source: Samuel Jonsson @ Elite Prospects