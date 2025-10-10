Första förlusten för Björklöven – MoDo i topp

Kalmar-seger med 4–2 mot Björklöven

George Diaco avgjorde för Kalmar

Tredje raka segern för Kalmar

Två topplag möttes i hockeyallsvenskan under fredagen när Kalmar tog emot serieledande Björklöven. Kalmar vann matchen med 4–2 (0–1, 2–0, 2–1).

Björklöven hade en fin rad med sju raka matcher utan förlust inför fredagens match.

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Kalmar, som nu har fyra raka segrar.

Kalmar–Björklöven – mål för mål

Jacob Olofsson gjorde 1–0 till Björklöven efter 9.23 på pass av Lucas Nordsäter och Liam Dower Nilsson. Andrew Vanderbeck och Gustaf Westlund gjorde att Kalmar vände till underläget till ledning med 2–1. Efter 12 sekunder i tredje perioden gjorde Kalmar 3–1 genom George Diaco.

Björklöven reducerade dock till 3–2 genom Liam Dower Nilsson tidigt i perioden av perioden.

Kalmar kunde dock avgöra till 4–2 med 3.34 kvar av matchen genom Gabriel Olsson.

Kalmar har tre segrar och två förluster och 19–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Björklövens nya tabellposition är andra plats medan Kalmar är på tredje plats.

I nästa match möter Kalmar Västerås hemma och Björklöven möter Almtuna hemma. Båda matcherna spelas onsdag 15 oktober 19.00.

Kalmar–Björklöven 4–2 (0–1, 2–0, 2–1)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Första perioden: 0–1 (9.23) Jacob Olofsson (Lucas Nordsäter, Liam Dower Nilsson).

Andra perioden: 1–1 (29.33) Gustaf Westlund (William Eckmyhl, George Diaco), 2–1 (37.15) Andrew Vanderbeck (Wilhelm Westlund, Matthew Struthers).

Tredje perioden: 3–1 (40.12) George Diaco (Valdemar Johansson), 3–2 (41.14) Liam Dower Nilsson (Jacob Olofsson, Linus Cronholm), 4–2 (56.26) Gabriel Olsson (Jesper Lindén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 3-1-1

Björklöven: 4-0-1

Nästa match:

Kalmar: Västerås IK, hemma, 15 oktober

Björklöven: Almtuna IS, hemma, 15 oktober