Kalmar krossade AIK – är nya serieledare

Seger för Kalmar med 7–2 mot AIK

George Diaco med tre mål för Kalmar

Andra raka segern för Kalmar

Det blev 7–2 (2–1, 3–0, 2–1) hemma för Kalmar mot AIK i söndagens match. Därmed är laget serieledare i hockeyallsvenskan, en poäng före Björklöven, efter 43 spelade matcher. Björklöven har dock en match mindre spelad. AIK ligger på femte plats i tabellen.

George Diaco gjorde tre mål för Kalmar

AIK tog ledningen i början av första perioden genom Scott Pooley.

George Diaco och Carl-Johan Lerby låg sen bakom vändningen till 2–1 för Kalmar.

Även i andra perioden var Kalmar starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av George Diaco, Valdemar Johansson och Liam Hawel.

Kalmar gjorde två mål i tredje perioden och gick från 5–1 till 7–1, målen av Liam Hawel och George Diaco och punkterade matchen.

William Pethrus reducerade förvisso men närmare än 7–2 kom inte AIK. Kalmar tog därmed en säker seger.

Liam Hawel gjorde två mål för Kalmar och spelade dessutom fram till två mål, George Diaco gjorde tre mål och Carl-Johan Lerby stod för ett mål och två assists.

Kalmar möter Oskarshamn i nästa match borta onsdag 4 februari 19.00. AIK möter samma dag Nybro hemma.

Kalmar–AIK 7–2 (2–1, 3–0, 2–1)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Första perioden: 0–1 (5.43) Scott Pooley (Alfred Barklund, John Dahlström), 1–1 (8.43) Carl-Johan Lerby (Albin Storm, Valdemar Johansson), 2–1 (16.59) George Diaco (Liam Hawel, Carl-Johan Lerby).

Andra perioden: 3–1 (26.57) George Diaco (Liam Hawel, Carl-Johan Lerby), 4–1 (31.09) Valdemar Johansson (Andrej Sustr), 5–1 (39.21) Liam Hawel (Scott Walford, Wilhelm Westlund).

Tredje perioden: 6–1 (41.01) Liam Hawel (Andrej Sustr), 7–1 (50.08) George Diaco (Giorgio Estephan, Eddie Levin), 7–2 (52.02) William Pethrus (Jesper Emanuelsson, Erik Aterius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 2-0-3

AIK: 2-1-2

Nästa match:

Kalmar: IK Oskarshamn, borta, 4 februari 19.00

AIK: Nybro Vikings IF, hemma, 4 februari 19.00