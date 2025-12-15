Kalmar letar ersättare: ”Som läget är nu…”

Samtidigt som Kalmar jagar i toppen av Hockeyallsvenskan tappar man två nyckelpjäser i Samuel Jonsson och Victor Laz. Nu ger Daniel Stolt svar kring spelarjakten som påbörjats.

– Vi ska få in spelare som kan hjälpa oss, säger sportchefen till Barometern-OT.

Daniel Stolt och Victor Laz, Kalmar. Foto: Bildbyrån (montage).

Redan när Samuel Jonsson, i september, kom in som en sen lösning på backsidan var Kalmar öppna med att han mycket väl skulle kunna lämna för spel i SHL. Nu, efter en höst där 27-åringen har varit en av de bästa på sin position i Hockeyallsvenskan, har Jonsson lämnat för finska Kärpät, samtidigt som Victor Laz återvänt till Skellefteå.

– Det fanns en hel del intresse från SHL-lag, sade backen till hockeysverige.se under måndagen (läs hela intervjun här).

Kvar står Kalmar i en situation där de troligen behöver att värva för att hålla kvar vid den där andraplatsen i HA-tabellen.

– Med Samuel har vi hela tiden vetat om att ambitionen var att spela i en högstaliga och när det här dök upp ville vi inte sätta stopp. Vi är tacksamma över att Laz kom ner och hjälpte oss där vi hoppas att han tar en plats i Skellefteå. Gör han inte det så är vi definitivt öppna för ytterligare matcher, men som läget är nu kommer han vara i Skellefteå för resten av säsongen, säger Daniel Stolt i en uppdatering till Barometern-OT.

Letar efter ersättare: ”Troligen ingen julklapp till fansen”

Sportchefen i Kalmar menar att klubben inte får några pengar för Jonssons flytt till Finland, och bekräftar att man letar efter ersättare.

– Absolut det gör vi. Just nu är vi sju backar och 13 forwards. Vi har Tobias Abrahamsson och Nikita Antonov utlånade, men det hade inte varit rättvist att ta in de i det här läget, säger han och fortsätter:

– Vi ska få in spelare som kan hjälpa oss. Det är ingen stress och vi har ett bra utgångsläge med en stabil poängplatå. Mest troligen blir det ingen julklapp till fansen såvida det inte skulle dyka upp någonting här snart.

Samuel Jonsson hann med 20 poäng (4+16) på 25 matcher innan avskedet, medan Victor Laz återvände med fyra (3+1) på elva nya framträdanden. Förra säsongen stod den sistnämnde för 17 mål och 13 assist i Kalmar, vilket var det som säkrade en flytt till SHL från början.

