Beskedet: Bryter med målvakten

Carl Malmqvist.

Det blev bara två matcher med Kalmar i Hockeyallsvenskan för Carl Malmqvist den här säsongen.

Målvakten hade ett kontrakt som sträckte sig säsongen ut, men nu meddelar klubben att parterna har valt att gå skilda vägar i förväg.

– Självklart inte roligt att skiljas åt med Calle under pågående säsong men i slutändan blev det en bra lösning för samtliga parter, säger general managern Daniel Stolt.

Starka siffror ifjol

Malmqvist har haft en begränsad roll bakom förstemålvakten Brett Brochu och beskedet att Malmqvist nu lämnar kommer en och en halv vecka efter att det stod klart att Jonathan Stålberg återvänder till Kalmar på ett kontrakt för resten av säsongen.

På sina två matcher med Kalmar den här säsongen noterades Malmqvist för en räddningsprocent på 81,3 procent och ett snitt på 5,23 insläppta mål per match. Förra säsongen spelade han 15 matcher med Kalmar och noterades för elva segrar, två nollor och en räddningsprocent på 91,4 procent.