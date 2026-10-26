Drömscenariot: Återvänder till Kalmar

Jonathan Stålberg i Kalmar-tröjan 18 oktober 2023.

Foto: Christofer Cederberg/Bildbyrån.

Brett Brochu har blivit precis den målvaktsvärvning Kalmar hoppades inför säsongen, men lasset har varit tungt. Nu står det klart att den hockeyallsvenska klubben plockar in en tredje burväktare, och det blir ett bekant ansikte.

– Det vore så klart ett drömscenario ifall jag kunde halka in i Kalmar HC, sa Jonathan Stålberg till Barometern-OT för någon månad sedan.

Nu har "Stålis" presenterats på ett Kalmar-avtal till slutet av 2026/27-säsongen.

– Det är riktigt kul att vara tillbaka! Jag trivdes otroligt bra under mina tidigare år här och bär med mig många härliga minnen från den tiden. Kalmar har alltid varit som hemma för mig, vilket gör det extra roligt att återvända till en plats som betyder mycket för mig och min familj. Nu ser jag fram emot att dra på mig KHC-tröjan och förhoppningsvis uppleva många nya minnen tillsammans med hela KHC-familjen, säger han själv på lagets sajt under måndagen.

Nobbade anbud från utländska klubbar

Den Skellefteå-fostrade målvakten har gjort sig ett namn nere i Småland under de senaste åren, och det inte minst med att spela upp just Kalmar till Hockeyallsvenskan 2023. Efter fjolåret i Troja/Ljungby har 29-åringen dock gått klubblös, och också nobbat anbud från utländska klubbar.

Nu blir det Brett Brochu, Jonathan Stålberg och Carl Malmqvist som utgör målvaktssidan i Mattias Karlins gäng.

– Jonte kommer tillbaka med mer erfarenhet än när han lämnade KHC för ett par år sedan vilket är av stort värde för oss. Vi vet sedan tidigare att Jonte kan spika igen och vara en riktig matchvinnare för oss, säger sportchefen Daniel Stolt.