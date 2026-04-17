BIK Karlskoga är i ett pressat läge mot Björklöven.

Då var det irriterat över hur laget kom ut i starten av matchen.

− Det är alldeles för beigt för fan. Bedrövligt, säger Kalle Jellvert till TV4.

Kalle Jellvert och Dennis Hall var irriterade efter nya förlusten i finalen.

4-2 i match ett. 4-2 i match två.

Björklöven har vunnit båda finalerna i HockeyAllsvenskans slutspel och kopplar ett rejält grepp om SHL-platsen. BIK Karlskoga har därmed fått se sig själva bli besegrade två gånger om och är nu i ett pressat läge.

”Löven” kom ut och var det bättre laget under första perioden och kontrollerade stora delar av spelet. De tog sedan också ledningen bara sex sekunder innan paussignalen. Då var det irrterat i Karlskoga över hur laget uppträdde under matchens första 20 minuter.

− Det är klart att det är surt, men jag tycker också att de förtjänar det. Vi ska nog vara glada att det bara står 1-0, säger centern Kalle Jellvert till TV4 och fortsätter:

− Det är alldeles för beigt för fan. Vi får ju inte ner puckarna djupt, vi släpper in dem på insidan och då går det fort. Då är de skickliga. Powerplay är ju bedrövligt, det är väl boxplay och Lasse (Lars Volden) i målet som är bra och ser till att det bara står 1-0.

Även tränaren Dennis Hall var kritisk över spelet under den första perioden.

− Jag tycker att vi spelar för dåligt passningsspel. Vi går inte in tillräckligt i kamperna och vi byter i fel lägen. Vi ska vara glada att det bara står 1-0, säger Hall.

Dennis Hall: ”Det är nivån vi behöver ligga på”

BIK Karlskoga spelade upp sig i andra perioden där de spelade som bäst och ställningen var 2-1. Sedan gjorde Fredrik Forsberg 3-1 i mitten av perioden och ”Löven” hade sedan återigen bra kontroll på tillställningen. Det blev spännande när Bofors fick in en reducering i tredje, men närmare än så kom de inte. Matchen slutade 4-2 och Dennis Hall summerade sedan sina tankar efter ännu en förlust i Umeå.

− Vi är lite för veka i första perioden. Där hade jag velat se att vi hade kommit ut med lite mer pondus i närkamperna och så vidare. Jag tycker att de äger första perioden. Däremot i andra perioden och framåt tycker jag att vi gör ett ansiktslyft. Då blir det mer en match där momentum skiftar lite fram och tillbaka. Det är den nivån som vi behöver ligga på, säger han i TV4:s studio.

Nu vänder serien ner till Värmland för två matcher i Karlskoga. Där förväntar sig Dennis Hall att hans lag kommer att uppträda annorlunda för att hitta en väg tillbaka in i finalserien.

− Det är klart att det är en trigger för oss att komma hem till Nobelhallen och köra. Först och främst kommer vi aldrig kunna tumma på försvarsspelet. Det måste fortfarande vara prio ett, för om vi ska börja spela ”run and gun”-hockey med Björklöven, då är de skickliga och kommer hitta öppna ytor på oss, säger Dennis Hall.

Match tre spelas i Nobelhallen på måndag kväll med start 19:00.

