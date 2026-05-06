Klar för HA-klubben – efter succén

När Kalle Carlsson lämnade Mora var det som ny rekordinnehavare i U20-serien. Nu är han tillbaka i Hockeyallsvenskan för att även göra avtryck där.

Kalle Carlsson kliver upp i Hockeyallsvenskan genom en flytt till Vimmerby.

Redan under tiden i Örebro etablerade Kalle Carlsson sig som en av 05-kullens främsta forwards. Men det blev aldrig riktigt något genombrott i SHL eller i en större landslagsturnering. Istället tog han sig an Mora och Nybro under 2024/25-säsongen. Det var också där som han till slut klev förbi Richard Gynge, med flera, i flest poäng i U20 Nationell – någonsin (160).

Nu, efter ett år i Hockeyettan som en nyckelspelare i Karlskrona, är det dags att kliva upp i Hockeyallsvenskan igen.

– Vi är väldigt glada att Kalle väljer Vimmerby Hockey. Det är en spelare som driver tempo och passar väl in i hur vi vill bygga laget. Det känns riktigt spännande att se vilka nivåer vi har att nå tillsammans, säger HA-klubbens sportchef Pelle Johansson, via sociala medier.

Den nu 21-årige Kalle Carlsson har tidigare gjort fem poäng på 30 matcher i Hockeyallsvenskan. Detta fördelat över tiden i Mora, Nybro, samt lånet till just Vimmerby under den gångna säsongen. Har har även varit ombytt i SHL vid åtta tillfällen i sin fortfarande unga karriär.

