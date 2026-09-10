Målvakten bekräftar: "Jag har tackat nej till ett par gig"

Jonathan Stålberg går fortsatt klubblös.

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Nästa vecka börjar säsongen i HockeyAllsvenskan . Då står Jonathan Stålberg, med tre raka allsvenska säsonger i ryggen, fortfarande utan en klubbadress.

29-åringen är fostrad i Skellefteå AIK men har tillbringat stora delar av sin karriär i södra Småland. De senaste åren har han spelat för Kalmar , AIK och Troja-Ljungby och varit förstemålvakt på allsvensk nivå. Stålberg vaktade kassen i 37 grundseriematcher och hade 88,9 i räddningsprocent för Troja i fjol. Han stod även mellan stolparna i alla fem kvalmatcher men efter Troja-Ljungbys degradering tillbaka ner till Hockeyettan har burväktaren inte skrivit på för någon ny klubb.

Jonathan Stålberg har nobbat utländska klubbar

Med säsongen precis runt hörnet menar Stålberg att han avvaktar i nuläget och inte känner någon stress över att gå klubblös .

– Vi hade utlandsbud att ta ställning till, men vi väntar barn nu när som helst. Jag har fått göra en Christian Engstrand, sitta lugnt och vänta, haha! Men jag känner att jag har några år till i mig och kroppen känns bättre än någonsin, säger Jonathan Stålberg till Barometern-OT.

Samtidigt menar målvakten också att han har haft nobbat anbud från utländska klubbar .

– Det har varit konkret från Danmark och Slovakien. Det var lite långt borta. Hade det varit i Köpenhamn, dit det går bra förbindelser, hade det kunnat vara något, men nu var det inte så. Jag har tackat nej till ett par gig, sedan får vi se framåt hösten.

Öppnar för återkomst till Kalmar HC

Jonathan Stålberg spelade två säsonger i Vimmerby och ett år i Mörrum innan han flyttade till Kalmar 2020. Där etablerade sig Stålberg som en toppmålvakt i Hockeyettan . 2023 följde Stålberg sedan med Kalmar upp till HockeyAllsvenskan och han blev även förstemålvakt under klubbens första allsvenska säsong 2023/24. Därefter värvades Stålberg till AIK 2024 och bildade målvaktspar med Victor Brattström innan flytten till Troja-Ljungby förra året.

29-åringen har nu bosatt sig, tillsammans med familjen, i Rinkabyholm som ligger knappt en mil utanför Kalmar. Målvakten vore då öppen för en återkomst till Kalmar, ifall klubben skulle behöva en målvakt.

– Det vore så klart ett drömscenario ifall jag kunde halka in i Kalmar HC, säger Jonathan Stålberg till Barometern-OT.

Inför den kommande säsongen går Kalmar in med Brett Brochu och Carl Malmqvist som målvaktspar.