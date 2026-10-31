Derbyt stoppat – av pyroteknik: "Det är sabotage"

Det tändes pyroteknik i Björklövens klack.

Foto: TV4/Skärmdump

Det glödheta derbyt i SHL mellan Skellefteå och Björklöven blir försenat. Detta sedan det tänts pyrotekniska pjäser i bortalagets klack. Därmed töms Björklövens sektion i arenan där supportrarna får kliva ut och bli visiterade innan de blir insläppta igen.

Spelarna lämnade därmed isen och matchstarten i Västerbotten blev uppskjuten.

– Det är sjukt tråkigt att det är så, nu vet jag inte exakt vad som har hänt här. Det är inte det här vi vill, säger Löven-tränaren Magnus Bogren till TV4.

TV4-experten Staffan Kronwall var också kritisk mot beslutet att tända pyro på läktaren vilket senarelägger matchstarten.

– Det är som alltid, jag tycker inte att det tillför någonting. Det här är ett sabotage för att rama in atmosfären. Det tillhör ingenting och tar bort udden av inramningen här inne, säger Kronwall.

– Det är ett fåtal individer som förstör för så många. Hoppas att alla andra tar avstånd från det och man skickar iväg skiten, säger expertkollegan Sanny Lindström i TV4-studion.



Efter cirka en kvart i omklädningsrummet åkte spelarna sedan ut på isen igen. Vid 15:30-tiden släpptes sedan även pucken för matchstart i derbyt.

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