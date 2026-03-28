Legendaren talar ut: ”Skulle inte dra på mig någon annan tröja”

Jonas Engström var kapten under många år i IK Oskarshamn.

Nu öppnar han upp för första gången om hur det kändes när Oscar Alsenfelt lämnade beskedet att han inte skulle bli kvar efter uttåget ur SHL 2024.

– Det var en besvikelse, självklart. De ville bygga om, det var förklaringen. Det är klart att jag hade velat spela vidare, säger han till Barometern.

Jonas Engström. Foto: David Wreland / Bildbyrån

Jonas Engström gjorde nästan nio hela säsonger i Oskarshamn, varav åtta som lagkapten. Sedan fick han plötsligt beskedet att han inte fick vara kvar, av Oscar Alsenfelt. Sportchefen ville gå vidare på andra håll efter degraderingen från SHL till Hockeyallsvenskan.

”Oskarshamn är min klubb”

Därefter blev det inte många matcher till i karriären. Utlandsäventyret till Finland blev inte alls som Engström önskat. På två år har han inte spelat hockey, förutom sex matcher totalt för två lag i form av Jokerit och Tappara.

– Intentionen och ambitionen har hela tiden varit att spela vidare. Jag och John Dahlström tränade mycket på egen hand. Jag ville utomlands. Samtidigt går klubbarna utomlands mycket på poäng. Och det har jag väl inte gjort jättemycket av. Däremot har jag gjort andra bra saker.

Han fick sedan anbud från andra svenska lag. Men det var inte aktuellt.

– Absolut, men i Sverige ville jag bara spela i den här klubben. Oskarshamn är min klubb. Jag skulle inte dra på mig någon annan tröja.

