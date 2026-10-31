Här är stjärnans nya kontrakt: "Det är tjänstefel"

Pär Lindholm förlänger sitt kontrakt med Skellefteå AIK.

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Pär Lindholm har fått en fenomenal start på årets säsong med 13 poäng på lika många matcher vilket gör honom till en av SHL :s bästa spelare under hösten.

Samtidigt har 35-åringen haft ett utgående kontrakt med Skellefteå AIK och framtiden har således varit oviss för stjärnan. Nu har dock beskedet kommit som supportrarna väntat på under en längre tid.

Inför dagens derbymatch mellan Skellefteå och Björklöven presenteras nämligen att Pär Lindholm förlänger sitt kontrakt. På isen meddelar Skellefteå att parterna har enats om ett avtal som sträcker sig till 2028.

– Vilken spelare det här är. Skellefteå är bortskämda med att ha haft en sådan klasspelare i sitt lag under så många år. Det är tjänstefel av Erik Forssell att inte ha förlängt med honom tidigare. Den här säsongsinledningen har nog gjort att det där kontraktet blev några tusenlappar dyrare, säger TV4-experten Staffan Kronwall i sändningen.

Pär Lindholm stannar i Skellefteå AIK till 2028

Skellefteå AIK släpper sedan också ett officiellt pressmeddelande för att bekräfta nyheten att Pär Lindholm förlängt sitt kontrakt med ytterligare ett år.

– Först och främst trivs jag väldigt bra här och känner fortfarande samma glädje och motivation. Att få fortsätta hänga med gubbarna i omklädningsrummet känns underbart, säger Lindholm via klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag kom hit redan som tonåring och har på många sätt vuxit upp i den här föreningen. Skellefteå AIK har blivit en stor del av mitt liv och det känns speciellt att få fortsätta representera en klubb som betytt så mycket för mig genom åren.

Pär Lindholm har varit en av Skellefteås bästa och viktigaste spelare under många år och stannar nu även i klubben till 2028.

– Toppkvalitet, hårt jobb och alltid laget främst. Pär har under en längre tid varit en av Europas bästa centrar. Det är en ynnest att få fortsätta ha honom i laget i vår gemensamma jakt på nya framgångar, säger Skellefteås GM Erik Forssell.

35-åringen, med Kågedalens AIF som moderklubb, har spelat totalt 590 matcher i Skellefteå AIK och gjort 330 poäng. Han har vunnit SM-guld med klubben både 2024 och 2026.