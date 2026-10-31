Färjestad körde över Växjö Lakers fullständigt i första perioden.

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Vad ska kunna stoppa Färjestad BK den här säsongen?

Förutom en strafförlust borta mot Frölunda HC har värmlänningarna vunnit varenda match den här säsongen. Färjestad har inlett med att ta poäng i 13 raka matcher och under lördagen ser serieledarna ut att förlänga den imponerande sviten.

FBK klev nämligen ut på isen i Småland och fullständigt körde över Växjö.

Efter åtta minuter spräckte Färjestad nollan för hemmalagets målvakt Adam Åhman. Det var Christoffer Jansson som blev målskytt efter assist av comebackande Victor Ejdsell. Sedan rann det iväg av bara farten.

Jack Berglund utökade till 2-0 i boxplay och sedan drog Växjö på sig ett par utvisningar vilket Färjestad utnyttjade direkt. Oskar Steen blev målskytt för 3-0 till bortalaget och då fattade Växjös tränare Björn Hellkvist beslut om att byta ut målvakten Adam Åhman efter tre insläppta mål. Ludvig Persson hoppade i stället in i kassen i hopp om att få stopp på blödningen, men det gav ingen effekt.

Färjestad kör över Växjö i första perioden

I stället kunde Färjestad sätta 4-0 då Christoffer Jansson blev tvåmålsskytt efter ännu ett PP-mål för bortalaget. Färjestad gjorde fyra mål inom loppet av drygt sju minuter för att ta kommando i matchen.

– Det är otroligt skönt att vara tillbaka. Vi är otroligt bra i spelet utan puck, det är svårt att möta oss. Vi bara tuggar och tuggar hela matcherna, säger Ejdsell till TV4 i sin återkomst efter skadefrånvaron.

I Växjö Lakers var det dock inga muntra miner sedan laget blivit utspelat på hemmaplan.

– Jag är frustrerad. När de får göra ettan så blir vi mindre och sedan kommer tvåan och trean också. Det är bara att starta om. Det är 40 minuter hockey kvar. Det är klart att det inte ser ljust ut men det finns bara en väg och det är uppåt. Det är back to basics, säger kaptenen Joel Persson.

Matchen pågår!