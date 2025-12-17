MoDo har inte levt upp till förväntningarna.

Då menar nygamle VD:n Johan Widebro att de inte längre är favoriter att gå upp till SHL.

– Jag tycker att det finns ett lag att slå i år och de är 21 poäng före oss, säger Widebro till TV4.

Johan Widebro och MoDo lägger ifrån sig favoritskapet att gå upp till Björklöven. Foto: TV4/Skärmdump & Bildbyrån (Montage)

MoDo Hockey gick in till säsongen i HockeyAllsvenskan som stora favoriter att gå raka vägen tillbaka upp till SHL. Men de har haft en kämpig första halva av säsongen vilket ledde till att tränaren Mattias Karlin fick sparken.

Nyligen har också Johan Widebro återvänt i rollen som VD för MoDo Hockey. Han ger nu sin syn på vad som behöver förbättras för att MoDo ska lyfta igen. Men samtidigt lägger han ifrån sig favoritskapet i kampen om att gå upp till SHL.

– Det är en helhet såklart, allting måste fungera. Allt från att vi har bra kommunikation, bra tränarstab och att vi jobbar varje dag med att bli bättre, och att vi inte sätter det här favoritskapet på oss. Jag tycker att det är skönt att vi inte har det på oss nu utan vi kan släppa ner axlarna och jobba varje dag, säger Widebro till TV4 och fortsätter:

– Jag tycker att det finns ett lag att slå i år och de är 21 poäng före oss. Vi har inte favoritskapet nu utan vi ska jobba härifrån framåt och se till att vi gör det bättre och bättre. Sedan kommer det ett slutspel till våren.

Johan Widebro menar att Björklöven är favoriter till SHL

Enligt Johan Widebro är det alltså Björklöven som nu är favoriter att gå upp till SHL efter sin succé den här säsongen. Efter 27 matcher har ”Löven” plockat 71 poäng och de leder den allsvenska tabellen överlägset.

MoDo har också varit tydliga med sin avsikt att förstärka truppen i hopp om att minska avståndet upp till Björklöven. Johan Widebro bekräftar också att det har frigjorts medel för att möjliggöra värvningar.

– Nu är det ju tyvärr inte så enkelt att bara skjuta till pengar. Om det vore det hade det nog funnits mer pengar. Men Henrik har pengar att använda, ja, säger Widebro.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects