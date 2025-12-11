Prenumerera

Vd:n lämnar MoDo – bekant namn återvänder

Author image
Konrad Grönlund
Redaktör och reporter

MoDo får tillbaka ett välbekant namn.
Efter en tung höst väljer Benny Kedén att kliva av som vd. Ersätter gör föregångaren.
– Jag vill stå på torget i vår, men ska vi klara det måste vi komma samman och enas som förening, säger Johan Widebro till MoDos hemsida.

Johan Widebro under avtackningen i år. Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN / COP 71 / JR0097

MoDo har varit i turbulens under hösten och de dåliga resultaten har inte bara lett till att Mattias Karlin och Mikael Sundell fick sparken som tränare.

Det har också riktats missnöjesbanderoller mot vd:n Benny Kedén, något du kan läsa mer om här.

”VI har landat i att det här är det bästa för MoDo”

Men efter bara ett halvår på posten blev det klart på torsdagen att han lämnar föreningen, vilket han förmedlar via MoDos hemsida.

– Jag har haft en dialog med ordföranden i en dryg månad och nu vi har landat i att det här är det bästa för MoDo Hockey och klubbens resa framåt, och för mig personligen.

I stället kliver Johan Widebro tillbaka in i föreningen. Under åtta år var han klubbdirektör och vd för MoDo Hockey, men lämnade i somras. Nu är han tillbaka som tillförordnad på posten.

– Jag vet att tonläget speglar det stora engagemang som finns runt föreningen så för mig är det helt naturligt. Jag vill stå på torget i vår, men ska vi klara det måste vi komma samman och enas som förening, säger Johan Widebro till klubbens hemsida.

