Vd:n lämnar MoDo – bekant namn återvänder

MoDo får tillbaka ett välbekant namn.

Efter en tung höst väljer Benny Kedén att kliva av som vd. Ersätter gör föregångaren.

– Jag vill stå på torget i vår, men ska vi klara det måste vi komma samman och enas som förening, säger Johan Widebro till MoDos hemsida.

Johan Widebro under avtackningen i år. Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN / COP 71 / JR0097

MoDo har varit i turbulens under hösten och de dåliga resultaten har inte bara lett till att Mattias Karlin och Mikael Sundell fick sparken som tränare.

Det har också riktats missnöjesbanderoller mot vd:n Benny Kedén, något du kan läsa mer om här.

”VI har landat i att det här är det bästa för MoDo”

Men efter bara ett halvår på posten blev det klart på torsdagen att han lämnar föreningen, vilket han förmedlar via MoDos hemsida.

– Jag har haft en dialog med ordföranden i en dryg månad och nu vi har landat i att det här är det bästa för MoDo Hockey och klubbens resa framåt, och för mig personligen.

I stället kliver Johan Widebro tillbaka in i föreningen. Under åtta år var han klubbdirektör och vd för MoDo Hockey, men lämnade i somras. Nu är han tillbaka som tillförordnad på posten.

– Jag vet att tonläget speglar det stora engagemang som finns runt föreningen så för mig är det helt naturligt. Jag vill stå på torget i vår, men ska vi klara det måste vi komma samman och enas som förening, säger Johan Widebro till klubbens hemsida.

