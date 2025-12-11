Vd:n lämnar MoDo – bekant namn återvänder
MoDo får tillbaka ett välbekant namn.
Efter en tung höst väljer Benny Kedén att kliva av som vd. Ersätter gör föregångaren.
– Jag vill stå på torget i vår, men ska vi klara det måste vi komma samman och enas som förening, säger Johan Widebro till MoDos hemsida.
MoDo har varit i turbulens under hösten och de dåliga resultaten har inte bara lett till att Mattias Karlin och Mikael Sundell fick sparken som tränare.
Det har också riktats missnöjesbanderoller mot vd:n Benny Kedén, något du kan läsa mer om här.
”VI har landat i att det här är det bästa för MoDo”
Men efter bara ett halvår på posten blev det klart på torsdagen att han lämnar föreningen, vilket han förmedlar via MoDos hemsida.
– Jag har haft en dialog med ordföranden i en dryg månad och nu vi har landat i att det här är det bästa för MoDo Hockey och klubbens resa framåt, och för mig personligen.
I stället kliver Johan Widebro tillbaka in i föreningen. Under åtta år var han klubbdirektör och vd för MoDo Hockey, men lämnade i somras. Nu är han tillbaka som tillförordnad på posten.
– Jag vet att tonläget speglar det stora engagemang som finns runt föreningen så för mig är det helt naturligt. Jag vill stå på torget i vår, men ska vi klara det måste vi komma samman och enas som förening, säger Johan Widebro till klubbens hemsida.
