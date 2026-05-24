Uppgifter: Efter uppbrottet – aktuell för återkomst

Nyligen fick Jesper Norbäck lämna Mora sedan forwardens kontrakt bröts.

Nu kopplas 28-åringen ihop med en återkomst till en allsvensk konkurrent.

Under lördagen gick Mora IK ut med att de bryter kontraktet med Jesper Norbäck. Forwarden lämnar därmed dalaklubben efter endast en säsong där han producerade 13 poäng på 49 matcher i HockeyAllsvenskan.

Nu kopplas dock Norbäck ihop med en ny klubb.

Det är Vimmerby Tidning som uppger att Jesper Norbäck är aktuell för en återkomst till konkurrenten Vimmerby. 28-åringen själv bekräftar inte uppgifterna, men menar att Vimmerby är en möjlig destination.

– Det jag kan säga nu är att jag precis har lämnat Mora. Men vi får se, det finns med på tapeten och skulle naturligtvis vara ett bra alternativ för mig. Jag hoppas ha allt klart inför kommande säsong snart, säger Jesper Norbäck till tidningen.

Jesper Norbäck spelade en kort tid i Vimmerby Hockey under säsongen 2019/20 när klubben låg i Hockeyettan. Han anslöt från Grums i slutet av säsongen och stod för tio poäng (6+4) på sju matcher i Vimmerby innan säsongen avbröts på grund av coronapandemin.

– Jag hade några riktigt bra veckor där. Jag har bara bra och positiva minnen från den tiden i Vimmerby, säger Jesper Norbäck.

Jesper Norbäck tog klivet upp till HockeyAllsvenskan säsongen 2020 och gjorde succé direkt med 37 poäng på 51 matcher i Almtuna under debutsäsongen. Han gjorde sedan 30 poäng säsongen 2022/23 och blev inlånad av Örebro där han fick spela sina två första SHL-matcher i karriären. Norbäck lämnade därefter Almtuna efter tre säsonger och flyttade hem till Värmland för spel i BIK Karlskoga. Där blev det två år innan flytten till Mora förra säsongen. Totalt har Jesper Norbäck spelat 301 allsvenska matcher och noterats för 156 poäng över sju säsonger.

Norbäcks 13 poäng på 49 matcher i Mora är hans sämsta notering i sin allsvenska karriär. Annars har han gjort minst 20 poäng under sex av sju säsonger i HockeyAllsvenskan.

