”Målsättningen är inte (!) att vi ska gå upp i år”

Det pratades om återtåg till SHL, men slutande i en åttondeplats.

Nu ger IK Oskarshamns nye huvudtränare, Jeff Jakobs, sin syn på frustrationen kring förväntningarna – och vad han siktar på under 2025/26.

– Ska vi vara ett topplag över tid och kunna gå upp måste du börja någonstans, säger han till Barometern-OT.

Jeff Jakobs. Foto: Bildbyrån/Magnus Andersson.

– Jag upplever att vi är på väg in i en positiv miljö, supportrarna pratar med tillförsikt och framtidstro. Däremot har jag förstått att det funderas lite var vi är någonstans just nu, vilken strategi vi har, hur vi tänker. Jag har också hört det på frågorna du har ställt tidigare.



Så inleder Jeff Jakobs när samtalet när den långa onsdagsintervjun i Barometern-OT går över till det sportsliga, och förväntningarna inför huvudtränarens första år vid rodret i IK Oskarshamn.



36-åringen från Säter lämnade klubben 2022 efter två och ett halvt år som assisterande, och fortsatte sin resa i SHL med Linköping. Nu kommer han till en klubb där frustrationen kring just förväntningarna varit påtaglig under mer eller mindre ett års tid.



Jakobs fortsätter om förra säsongen då det först pratades om återtåg till SHL för IKO, och sedan slutade i en åttondeplats, play in, och kvartsfinalförlust.



– Jag vet inte så mycket om den interna, men att man pratade om återtåg och att det var det som ni i media pratade om. Lite i det större, men i och runt föreningen vet jag inte. Det är egentligen ointressant vad som var förra året.

– För mig ska visionen vara SHL, vi har varit där och gjorde några bra säsonger, vi är en välmående klubb och skaffat sig erfarenheter. Det är dumt att inte ha visionen att vi ska dit igen – sedan är inte målsättningen att vi ska gå upp i år. Det finns ingen plan att vi ska gå upp då – men visionen är där och vi ska jobba efter det, men vi ska också jobba att vi ska vara ett slutspelslag år efter år för att kunna träffa rätt och gå upp något år, fortsätter han sedan.

”Vi vill tillbaka – men inte till vilket pris som helst”

Jeff Jakobs fortsätter med att förklara hur han vill att Oskarshamn ska ta steget på ett hållbart sätt och att man ska våga drömma om SHL, men att förväntningarna ska vara att klubben och laget tar kliv.



– Jo (det är en låg ribba), om du räknar med att vi ska gå upp år ett. Men ska vi vara ett topplag över tid och kunna gå upp måste du börja någonstans. Sedan vill vi så klart vinna varje match och komma så långt som möjligt varje år. Vi vill tillbaka till SHL – men inte till vilket pris som helst. Föreningen är större än så, du kan inte offra en förening för att den är större än så. Det finns ett fint engagemang och man måste ha respekt för det.



IK Oskarshamn har i skrivande stund tre målvakter, sex backar och 14 forwards under kontrakt till 2025/26-säsongen. Därmed börjar man närma sig skedet där man är redo för att släppa pucken och sätta igång jakten på revansch från första året nere i Hockeyallsvenskan.