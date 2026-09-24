Jakten på Guldgallret: ”Han kan göra mycket mål redan i år”

Vem vinner Guldgallret 2027?

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Vi är tre omgångar in på 2026/27-säsongen i Hockeyallsvenskan och redan nu har 14 spelare, 20 år eller yngre, tagit sig in i poängkolumnen. Andraligan är, kanske mer än någonsin, ett ymnighetshorn för nästa generations storspelare, men samtidigt kan endast en kamma hem Guldgallret. Det ärofyllda priset som delats ut till seriens bästa junior sedan 2010.

Love Härenstam är självklart den stora favoriten som vinnare 2026, men kan SSK-målvakten följa upp succén och därmed bli den andra spelaren någonsin att säkra utmärkelsen två år i rad? (Robin Kovács, 2015 och 2016).

Hockeysverige.se har samlat kommentarer om 13 av de potentiella kandidaterna – från tränare, sportchefer och spelare.

Notera: Flera spelare tillkommit via lån från SHL. Se fler kandidater längst ner.

Axel Elofsson, Oskarshamn

Jeff Jakobs, huvudtränare IK Oskarshamn:

Axel Elofsson är väldigt skicklig. Han har ett offensivt spel i sig som jag tycker har ett tak som är väldigt högt. Sen måste man ha respekt för att han kliver upp här från att spela juniorhockey till Hockeyallsvenskan, det är ett stort steg att ta. Jag tror att det kommer vara en period där han ska hitta sitt spel på den här nivån, men han är skicklig, trygg med pucken och spelar med ett naturligt självförtroende. Jag tror att han kommer att vara viktig och bra för oss i vinter.

Rocky Langvardt, Leksand

Jesper Ollas, sportchef Leksands IF:

Rocky Langvardt spelar med en stor insats i matcherna, mycket hjärta, mycket energi, mycket motor i kroppen. Han är bekväm med puck också, så han kan spela ett bra spel där. Men han har en stor styrka i att vara defensivt stark, skridskostark. Han är inte så stor, men en rejäl pojke i den åldern ändå, som inte räds någonting egentligen, utan går upp mot vem som helst i en duell och kan många gånger gå vinnande ur den. En tvåvägsback för oss. Han kommer att kunna ta kliv offensivt, men till en början så är det nog lite mer åt den defensiva karaktären vi behöver hjälp av honom med i år.

Jonas Lagerberg Hoen, Leksand

Jesper Ollas, sportchef Leksand:

Där har du någon som sitter på lite mer en spetsfaktor, en x-faktor, genom att vara väldigt duktig på att göra mål, vara avig, ta sig till lägen, bra skott i anfallszon. Får Jonas Lagerberg Hoen ett stäm så skulle han kunna göra ganska mycket mål, redan i år. Sen sitter han nu på en bakgrund som inte är så rolig med en långtidsskada, men det är absolut en kille att ha koll på, för får han det att stämma så kan han göra en hel del mål i den här ligan, tror jag.

Oliver Dejbjerg Larsen, Leksand

Jesper Ollas, sportchef Leksand:

Det finns jättemycket hockey i honom, bra blick, bra fart, bra puckhantering. Lite liten på det sättet, men spelar med fart gör han. Han är lite frejdig, lite framåtlutad. Sen att han ska komma in i seniorhockeyn är också något vi behöver ha tålamod med. Han är verkligen en spännande kille på sikt för oss, men det kan vara att han redan i år tar kliv i det här spelet han har. Det är en offensiv kille i grund och botten.

Hugo Hallin, MoDo

Emil Larsson, lagkapten MoDo Hockey:

Liten... nu kommer jag få skäll när jag säger att han är liten, men skicklig liten back. Hugo Hallin är väldigt bra på skridskorna. Håller väl fortfarande på att växa in i det allsvenska spelet. Väldigt mycket potential.

Elton Hermansson, MoDo

Emil Larsson, lagkapten MoDo:

Elton Hermansson kom in och gjorde det jäkligt bra förra året. Det blir kul att se. Han kommer kanske in i år med lite mer förväntningar på sig själv, och kanske lite från andra. Jag tror att om han håller sig till sitt spel och fortsätter jobba med de delarna han behöver utveckla så har han alla chanser att lyckas.

Milan Sundström, MoDo

Emil Larsson, lagkapten MoDo:

Milan Sundström är såklart superskicklig. Ung, riktigt godbit. Han är nog topp i passningsspelet faktiskt bland de som kommit fram de senaste åren. Spännande att se en, det är också en ung kille som behöver växa in i det.

Tim Thomsson, Mora

Oscar Dahlgren, huvudtränaren Mora IK:

Tim är en spelande back. Han kan anpassa farten, både höja och sänka den i spelet, och det är väldigt få backar som kan klara det i dagsläget. För oss är det spännande att se vart det tar vägen. Om han kan fortsätta lägga på sig i gymmet och bli lite större och starkare, och få lite mer fart under rötterna, så kan det bli spännande att följa hans resa.

Viktor Klingsell, Kalmar

Jonathan Andersson, assisterande kapten Kalmar HC:

Viktor Klingsell är spelskicklig, har bra spelsinne och är jätteteknisk. Jag tror att han skulle kunna bidra med många poäng till vårt lag på grund av sin skicklighet och spelsinne.

Måns Goos, Karlskoga

Jonas Holmström, huvudtränare BIK Karlskoga:

Måns Goos har visat sig vara en riktigt bra matchmålvakt och kan verkligen stänga ner matcher. Det blir väldigt spännande att se om han kan ta nästa kliv här. Han vet att han behöver jobba hårt varje dag, och kommer till hallen varje dag. Han måste bli bättre varje dag, och inte bara vara en ren matchmålvakt. Det har han börjat förstå här, och jag tror verkligen att han kan ta nästa steg.

Oscar Holmertz, Karlskoga

Jonas Holmström, huvudtränare Karlskoga:

Oscar Holmertz har bara varit hos oss en kort tid, men har visat prov på väldigt bra spelsinne och väldigt bra lösningar i spelet med puck. Det som kanske imponerar mest på mig, som jag inte har sett förut, är spelet utan puck – hur han tog ansvar med backcheck, bra klubbor, mycket bra bladpuck och sådana saker. Det imponerar på mig.

Ludvig Söderberg, Södertälje

Emil Georgsson, sportchef Södertälje SK:

Det är en kille från de egna leden. Vi väntar på att han ska växa några centimeter till, men det finns mycket hockey i killen och framförallt en skön attityd, tycker jag. En sen 07:a, så vi får se. Han är ju inte lika etablerad som Love Härenstam såklart, men vi hoppas att han kommer få prova på och verkligen ta kampen. Jag tycker att han har sett bra ut på försäsongen, och har också fått vara med i landslaget och visa upp sig. Det är en spännande back.

Love Härenstam, Södertälje

Emil Georgsson, sportchef Södertälje:

Det ser jag på dagligt bruk, så att säga. Han är där och kör varje dag, så det är klart att det är en ambitiös kille. Målmedveten, han vet vart han vill någonstans. Jag tyckte att det var klokt av honom att stanna kvar i SSK fast det fanns lockgrop från SHL. Vi har stora förväntningar på att han kan ta ännu ett kliv såklart. Sen tog han ett väldigt stort kliv i fjol, så vi kan kanske inte räkna med att han tar ett lika stort kliv i år. Men han har fått en säsong nu på seniornivå och det tror jag har gjort honom gott.

Andra kandidater till Guldgallret 2027

Albin Boija, AIK.

Leo Sundqvist (Forward), Almtuna

Olle Karlsson, IK Oskarshamn

Jakob Ihs Wozniak, Kalmar

Pax Kleffner, Leksand

Vilgot Lidén, Leksand

Olle Carlsson, Mora

Victor Hedin Raftheim, Mora

Mikkel Eriksen, Mora

Kalle Hemström, Nybro

Aron Dahlqvist, Nybro

William Håkansson, Södertälje

Isak Sörqvist, Vimmerby

Ludvig Andersson, Vimmerby

Tidigare vinnare av Guldgallret

2010: Fredrik Pettersson-Wentzel, Almtuna

2011: Markus Ljungh, Västerås

2012: William Karlsson, Västerås

2013: Filip Forsberg, Leksand

2014: Lukas Bengtsson, Mora

2015: Robin Kovács, AIK

2016: Robin Kovács, AIK

2017: Jonathan Dahlén, Timrå

2018: Jacob Olofsson, Timrå

2019: Samuel Ersson, Västerås

2020: Mattias Norlinder, MoDo

2021: Calle Clang, Kristianstad

2022: Emil Andrae, HV71

2023: Carl Lindbom, Djurgården

2024: Damian Clara, Brynäs

2025: Victor Eklund, Djurgården

2026: Love Härenstam Södertälje