Kvalhjälten lämnar Djurgården – klar för krislag

Olli Jokinens HIFK värvar Jakob Ragnarsson från Djurgården.

26-åringen, som bar en av hjältarna bakom det lyckade kvalet upp till SHL, lämnar därmed omgående.

– ”Ragge” är en härlig kille och en stor Djurgårdare som var med och hjälpte oss upp till SHL, säger Niklas Wikegård.

Jakob Ragnarsson lämnar Djurgården.

Foto: Bildbyrån

Efter att tidigare ha gjort 89 matcher för klubben i Hockeyallsvenskan, har han på den senaste tiden haft svårt att ta plats i laget på riktigt. I veckan kom uppgifter om att Jakob Ragnarsson skulle lämna Djurgården för spel i IFK Helsingfors. Nu står det klart att så är fallet.

Det blev inga matcher i SHL. Sonen till den gamla Djurgårdskaptenen Marcus Ragnarsson har därmed spelat sin sista match för den här sejouren i Stockholmslaget.

För Djurgårdens hemsida kommenterar Djurgårdens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård beslutet.

– ”Ragge” är en härlig kille och en stor Djurgårdare som var med och hjälpte oss upp till SHL. Nu har han hamnat utanför matchtruppen och är samtidigt en spelare mitt i karriären, vilket betyder att han behöver istid. IFK Helsingfors är en fantastisk lösning för honom.

HIFK tränas av Olli Jokinen och har nu på det senaste värvat in Hugo Alnefelt från HV71 och nu även Jakob Ragnarsson från Djurgården. Detta efter en krisartad start på säsongen – då laget ligger sist i Liiga efter tolv omgångar.