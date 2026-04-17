Stannar i MoDo − efter succén

Jakob Hellsten gjorde succé efter att han värvades till MoDo.

Nu stannar målvakten och skriver ett tvåårskontrakt i klubben.

Jakob Hellsten blir kvar i MoDo till 2028. Foto: Caisa Rasmussen/Bildbyrån

Under årets säsong tvingades Jakob Hellsten lämna Leksand sedan klubben värvat hem Filip Larsson från Nordamerika. Hellsten anslöt i stället till MoDo där han sedan klev in och gjorde succé, framför allt i slutspelet.

Jakob Hellsten storspelade under sin tid i Örnsköldsvik. På tre matcher i grundserien hade han 92,6 i räddningsprocent och 2,05 GAA. I slutspelet var han sedan ännu bättre med en räddningsprocent på 93,9 och 1,45 insläppta mål per match. Han höll då även två nollor på sju matcher och rent statistiskt har han varit en av de bästa målvakterna i Allvenskans slutspel.

26-åringen blir nu också kvar i MoDo efter uttåget i semifinal mot Karlskoga. Parterna har kommit överens om ett nytt tvåårskontrakt.

– Det känns bra, jag och Adam (Werner) vet ju att vi fungerar bra ihop nu när vi testat på det ett tag. Det ska bli kul att köra vidare tillsammans, säger Hellsten på klubbens hemsida och fortsätter:

– Ända sedan jag kom hit är det någonting jag varit väldigt öppen för och sugen på. Jag har trivts jättebra med både lagkamraterna och ledarna och känt mig välkommen. När slutspelet tog slut och ”Hinken” ville förlänga kontraktet så kan man säga att det gick ganska smidigt, säger han.

Det innebär att MoDo kommer att behålla sitt målvaktspar med Adam Werner och Jakob Hellsten även den kommande säsongen.

– Vi är tacksamma över att Jakob ville stanna och det känns bra att vi kunde göra klart så pass snabbt. Han kom in och visade vilka kvalitéer han besitter och det ska bli kul att följa honom i minst två säsonger till. Med honom och Adam har vi ett starkt målvaktspar, som kan sporra och utveckla varandra, när vi går in i nästa säsong, säger sportchefen Henrik Gradin.

