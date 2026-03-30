Varken segrar eller matcher har regnat in för Jakob Hellsten under 2025/26. Ändå blev han succédraget när MoDo säkrade en semifinal mot Karlskoga.

– Det var det första jag tänkte så fort det blev klart nu, att jag ska göra allt jag kan för att vi ska gå upp, berättar målvakten för hockeysverige.se.

Kan MoDo låta Jakob Hellsten fortsätta in i semifinalen mot Karlskoga? Foto: Bildbyrån och EliteProspect (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

”Jag tycker faktiskt att det är en av de bästa matcherna vi har gjort.”

När Fredrik Andersson summerade match sex mot AIK var det så det lät i TV4. Kvartsfinalserien var avgjord och efteråt pratade både tränare och spelare i MoDo om att gruppen bestämt sig efter de två förlusterna i matchserien. Men utan en viss burväktare hade det faktiskt kunnat se annorlunda ut.

Efter två tyngre matcher av Adam Werner valde staben att kasta in Jakob Hellsten. Ett drag som gav 22 av 22 räddningar och 5–0.

– Jätteskönt såklart. Vi hade 3–0 och sen tappar vi två matcher som vi ändå kunnat vinna. Jag tycker att det snarare är på eget grepp som vi tappade de där, så det var skönt att slå in matchbollen, säger Hellsten själv till hockeysverige.se efter matchen på Hovet.

AIK kom inte till massvis med heta chanser, men när det behövdes stod 26-åringen emot. Något som i efterhand gett hyllningar.

– På det sättet han kommer in och agerar direkt – tät, bra, följsam. Det skänker naturligtvis en jättebra känsla till spelarna, att han kommer in och stänger direkt. Bra målvaktsbyte, sade TV4:s expert Per Svartvadet i torsdagens sändning.

Fyra (!) matcher sedan slutet av november

Vad som dock gör det hela ännu mer imponerande är att Hellsten, innan detta, endast spelat fyra matcher sedan 22 november.

– Jättekul! Jag har känt mig redo hela matchserien och det var skönt att jag fick några matcher innan slutspelet började, så jag har känt mig redo hela tiden, säger burväktaren själv om sin match.

– Det är ju alltid kul att hålla nollan, men det är inget som jag tänker på innan matchen på det sättet, utan det är bara att försöka spela mitt bästa och se till så att vi kan vinna matcherna.

Jakob Hellsten imponerade första året i SHL, direkt efter tiden i NCAA, men 2025/26 blev tyngre. Till slut hamnade han utanför i Leksand, och stoppades från att träna med laget när Filip Larsson kommit in. Ny adress blev MoDo, men även där har Adam Werner funnits framför.

– Det är klart att det är speciellt att komma in så här sent under säsongen, men jag har trivs jättebra och vi har en grym grupp därinne. Jag har tagits emot jättefint och det har inte varit något problem alls. Det är kul att få vinna lite hockeymatcher också så det är jättebra, säger han.

Ja, segrar har inte heller regnat för Hellsten under säsongen. Faktum är att detta var hans blott fjärde för säsongen.

Jakob Hellsten: ”Den som spelar, den spelar.”

Nu återstår frågan: Vem väljer MoDo att gå med när man kliver in i semifinalen mot Karlskoga?

– Vi vet ju vad den andra går igenom där ute på isen så det är inget sånt, säger Hellsten om att sätta press på Werner.

– Vi är kollegor och försöker pusha varandra, och stötta varandra med det vi kan. Sen fokuserar vi på oss själva, den som spelar, den spelar.

Vad har du försökt bidra med nu när du fått sitta vid sidan första tiden?

– Det är som alltid, att jag försöker sprida god energi, köra hårt på träning och driva upp nivån. Både för min egen del så att jag kan vara redo, men också för grabbarna.

Vad skulle det betyda att få avsluta den här säsongen på bästa sätt?

– Det var det första jag tänkte så fort det blev klart nu, att jag ska göra allt jag kan för att vi ska gå upp. Det vet jag även att målsättningen är därinne. Så det är jättekul att vi har tagit de här fyra segrarna, men som jag har sagt tidigare så är det åtta vinster kvar som ska spelas in.

Vad tror du matchserien mot AIK, som varit fysisk och tuff, kommer att betyda för fortsättningen?

– Inte särskilt mycket. Vi har rullat på fyra kedjor hela serien, så jag tycker att det är många gubbar som är jäkligt fräscha där inne. Ett par dagar ledigt och sedan på nästa, avslutar Hellsten.

Source: Jakob Hellsten @ Elite Prospects