Nykomlingens besked – lånet stannar

Isak Jonsson stannar i Visby/Roma hela säsongen.

Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån & Visby/Roma

För en månad sedan meddelade Visby/Roma att de plockade in forwarden Isak Jonsson på lån från Hockeyettan -klubben Lindlöven under försäsongen. Detta sedan Karl Påhlsson tvingats till operation och rehab som innebär att han blir borta under en tid.

Jonsson har sedan anslutit till gotlänningarna och spelat med Visby/Roma under försäsongen. Där har 26-åringen nu imponerat tillräckligt för att också spela till sig ett kontrakt.

HA-nykomlingen meddelar under torsdagseftermiddagen att de har nått en lösning med Lindlöven som innebär att Isak Jonsson kommer att stanna i Visby hela säsongen 2026/27.

"Han kom snabbt in i laget på ett bra sätt. Under låneperioden visade han att han kan vara med och tävla om en plats på isen. Vi ser fram emot att följa Isaks fortsatta utveckling under den historiska första säsongen i Hockeyallsvenskan, och hälsar honom varmt välkommen till klubben. Samtidigt riktar vi ett stort tack till Lindlövens IF för ett gott samarbete", skriver Visby/Roma på sin hemsida .

Isak Jonsson tar klivet upp till HockeyAllsvenskan

Isak Jonsson spelade i Örebro som junior innan han klev ner i Hockeyettan 2020. Efter en säsong i Kumla flyttade forwarden till Lindlöven där han sedan har blivit kvar i fem års tid. Isak Jonsson har blivit bättre och bättre de senaste åren och etablerat sig som en toppspelare på Hockeyettan-nivå.

Förra säsongen var Jonssons bästa i karriären. Han gjorde hela 42 poäng på 38 matcher för Lindlöven under grundserien och följde sedan upp det med åtta poäng på tolv slutspelsmatcher. Totalt landade han alltså in på 50 poäng efter lika många matcher. I fjol blev Jonsson också inlånad av både Vimmerby och Nybro där han spelade två allsvenska matcher. Säsongen 2023/24 lånades han även av Mora och fick göra tre matcher i HockeyAllsvenskan.

Under karriären har Isak Jonsson gjort 194 poäng på 238 matcher i Hockeyettan och nu är han alltså klar för en permanent flytt upp till Allsvenskan.