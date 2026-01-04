En stor mängd snö gör att Be-Ge Hockey Center, hemmahall för IK Oskarshamn, stängs.

Därför tvingas klubben ställa in både matcher och träningar för sina juniorlag.

– Det är bättre att ta det säkra före det osäkra, säger sportchefen Arsi Piispanen till Barometern-OT.

Be-Ge Hockey Center inför gårdagens match mellan IK Oskarshamn och Nybro Vikings. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

IK Oskarshamn spelade i går hemmamatch mot Nybro Vikings i Be-Ge Hockey Center, en match som hemmalaget vann med 5-2.

Men mindre än ett dygn efter matchen meddelar Oskarshamns kommun att ishallen tvingas stänga. Efter snöovädret de senaste dagarna har det blivit en stor mängd snö på taket och av säkerhets skäl stänger kommunen arenan fram till minst tisdag klockan 15.00.

– Det är mycket snö och det är bättre att ta det säkra före det osäkra, säger IKO:s sportchef Arsi Piispanen till Barometern-OT och fortsätter:

– Det är tur att det inte påverkar A-laget som är på väg till Umeå. De är i höjd med Stockholm nu.

Sportchefen: ”Då hade man fått flytta matchen”

Eftersom att Be-Ge Hockey Center kommer att hållas stängt i tre dygn tvingas Oskarshamn ställa in både matcher och träningar för juniorlaget. Även allmänhetens åkning under söndagen ställs in.

IK Oskarshamns representationslag spelar bortamatcher mot Björklöven, på måndag, och Karlskoga, på onsdag, och påverkas således inte av att hemmaarenan stängs. Det är något som gläder sportchefen Arsi Piispanen.

– Då vet jag inte vad som hade hänt. Det är tur att man inte behöver fundera så mycket på det. Men om rasrisken hade funnits och vi hade haft match planerad hemma hade man självklart fått flytta matchen. Då hade man fått flytta antingen datum eller hall, och det finns inte så många hallar här i närområdet, säger Arsi Piispanen.

