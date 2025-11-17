Nykomlingen Troja-Ljungby ligger sist i HockeyAllsvenskan.

Nu startar klubben därför en supporterinsamling i jakt på nyförvärv.

– Det håller inte att ligga sist längre, säger klubbchef Christopher Moberg till Smålänningen.

IF Troja-Ljungby hoppas kunna värva sig uppåt i tabellen. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Bara tre trepoängare och 17 poäng efter 19 matcher i HockeyAllsvenskan. Det resultatet innebär att nykomlingen Troja-Ljungby parkerar på jumboplatsen i tabellen, dock med bara en poäng upp till Mora ovanför kvalstrecket.

Nu väljer föreningen att agera i hopp om att lyfta i tabellen. På sin hemsida presenterar Troja supporterinsamlingen ”Läktarlyftet”, med syftet att samla pengar för att kunna värva spelare och stärka sin trupp. Troja-Ljungby skriver att målet är att samla in 400 000 kronor på tre veckor, fram till och med sjunde december.

Klubbchefen Christopher Moberg menar att klubben nu är ute efter spets som kan lyfta laget.

– Tobias (Johansson, sportchef) har fått i uppgift från mig och styrelsen att sondera terrängen och se vad som finns tillgängligt. Det handlar inte om någon dussinspelare eller en sjätteback utan det ska vara en spelare som gör laget bättre, säger Moberg till Smålänningen.

Sedan säsongsstarten har Troja-Ljungby brutit kontraktet med floppen Giordano Finoro och även kanadensaren Brady Risk ryktas vara på väg bort från klubben. Den enda förstärkningen till truppen under hösten har varit backtalangen Theodor Hallquisth som har lånats från Örebro.

Under sommaren använde Troja-Ljungby en insamling för att värva Linus Skager. Klubben samlade då in 200 000 kronor. Men nu avser Troja alltså att få in det dubbla beloppet på bara några veckor.

– Det håller inte att ligga sist längre. Och om vi inte agerar riskerar det att bli som förra gången vi var uppe. Jag vill hävda att vi är mycket mer alerta i år på att se över vad som inte räcker till och vad som behövs göras. Då har vi bedömt utifrån vad vi tror att en spelare med rätt dignitet kommer kosta, och det är nog runt 400 000 kronor, säger klubbchef Christopher Moberg.

Source: IF Troja-Ljungby @ Elite Prospects