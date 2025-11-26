Efter nollan senast – ny jättematch av Hävelid

Efter en tuff höst med Djurgården börjar Hugo Hävelid nu hitta rätt i Hockeyallsvenskan. I Nybros derbymatch mot Oskarshamn klev 21-åringen fram med en avgörande insats i 2-1-segern.

Hugo Hävelid har hittat formen i Hockeyallsvenskan.

Foto: Patric Söderström / Bildbyrån.

Hugo Hävelid kom till Nybro efter en tuff höst i Djurgården där målvakten möttes av mycket kritik. Även i Hockeyallsvenskan blev det en tuffare start där han bland annat blev utbytt i en tung match mot Västerås.

Men nu har han börjat komma igång – och det rejält.

I förra omgången höll 21-åringen nollan mot MoDo och säkrade en blytung trepoängare för sitt lag. Under onsdagen väntade ett derby mot Oskarshamn, och då klev han fram med en ny stark insats. Oskarshamn försökte, försökte och försökte men hittade aldrig hål på 21-åringen innan det var försent.

Istället kom ledningsmålet för Nybro med bara nio minuter kvar att spela. Det efter att Måns Krämer hittat rätt. Precis som mot MoDo senast kom också 2-0 i tom bur när Tim Lindfors gjorde 2-0 till hemmalaget.

Bortalaget gjorde sedan ett bra försök att ta sig in i matchen. Hugo Hävelid fick inte heller hålla sin andra raka nolla. För med bara 20 sekunder kvar att spela kom 2-1 genom Pontus Näsén. Han landade in på 19 räddningar och 95 i räddningsprocent.