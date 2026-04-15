Han har jagats av SHL-klubbar. Men enligt uppgifter till Barometern blir det spel utomlands för Hugo Gabrielson.

Hugo Gabrielson var ett av de tydligaste utropstecknen i Nybro Vikings den gångna säsongen. 23-åringen gjorde 32 poäng (11+21) och slutade med det femma i backarnas poängliga och delad tvåa i backarnas skytteliga i HockeyAllsvenskan. Han har också rapporterats ha intresse på sig från SHL-klubbar under säsongen.

Och jodå, det blir av allt att döma en flytt från Nybro. Detta trots att han har kontrakt med klubben även nästa säsong. Men det väntar inte spel i SHL – utan i Finland. Det rapporterar Barometern. Tidningen skriver att det blir en flytt till Liiga, men att klubbadressen är okänd.

Gabrielson har representerat Nybro de två senaste säsongerna och har även spelat allsvensk hockey för Västervik. Totalt har det blivit 214 matcher i andraligan. Han fick sin hockeyfostran i Frölundas verksamhet.

