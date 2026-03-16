Avtalet mellan Hockeyallsvenskan och TV4 gick ut efter den här säsongen. Nu står det klart att parterna har enats om ett nytt tv-avtal, något Sportbladet avslöjade under måndagen.

TV4 behåller rättigheterna till Hockeyallsvenskan.

Det har varit en stor snackis i Hockeyallsvenskan kring tv-avtalet. Det nuvarande går ut efter den här säsongen och det har skapat stor oro bland klubbarna. Inte minst då det har ryktats om att ersättningen från tv-avtalet kan komma att minska. Det har däremot ligan slagit ner.

Nu har förhandlingarna också gått i mål och ett nytt avtal är på plats, det rapporterar Sportbladet.

— Vi vill ha de bästa och mest populära svenska ligorna. Där är naturligtvis hockeyallsvenskan en hörnpelare tillsammans med SHL samt allsvenskan och superettan i fotboll. Det är vad vi tycker är absolut roligast att hålla på med, producera svensk idrott där vi har närheten samt kontakten med klubbarna och spelarna nyhetsmässigt. Alla är väldigt nöjda med det här, säger TV4:s sportdirektör Johan Cederqvist till tidningen.

TV4 behåller Hockeyallsvenskan: ”Kan inte säga någonting om det”

TV4 kommer nu att ha både SHL och Hockeyallsvenskan i sina kanaler de kommande åren. Där den stora summan pengar har gått till SHL-klubbarna samtidigt som de allsvenska klubbarna har det rätt kämpigt ekonomiskt.

Exakt vilken ersättning de allsvenska klubbarna kommer att få under det nya avtalet vill inte Johan Cederqvist kommentera.

— Jag kan inte säga någonting om det. Det är under sekretess. Det ligger i sakens natur att det är en affär som båda parter är nöjda med. Det är därför vi har kommit överens.