”Hinkens” besked – MoDo letar fler nyförvärv

Henrik Gradin har redan plockat in August Berg från Djurgården. Men MoDo letar fler nyförvärv innan övergångsdeadline.

— Vi tittar på några alternativ, back och forward, säger sportchefen till Allehanda.

Henrik Gradin jagar fler nyförvärv åt MoDo.

Foto: David Wreland / Bildbyrån.

MoDo:s säsong har inte gått riktigt som planerat. De gick in i Hockeyallsvenskan som förhandsfavoriterna men redan tidigt motsvarade laget inte förväntningarna. Något som bland annat ledde till att Mattias Karlin fick sparken som huvudtränare.

Just nu ligger laget fyra.

Där det är långt upp till topptrion Karlskoga, Björklöven och Kalmar. I dagarna gjorde de klart med August Berg från Djurgården. Backen är tänkt att spetsa till laget och väntas ta en stor roll. Men MoDo är inte klara där. ”Hinken” är fortfarande ute och sonderar marknaden efter eventuella förstärkningar.

— Vi är inte klara. Vi får se lite vad som händer men vi kommer inte att ta in någon bara för att ta in någon. Men dyker rätt spelare upp och som är anpassad efter vår börs kommer vi att titta på det alternativet, säger han till Allehanda.

Under säsongen har MoDo även lånat in David Granberg från Luleå. Samtidigt har backen Sverre Rönningen lämnat klubben för spel hemma i Norge. Det återstår nu att se vad klubbens nästa drag blir.

