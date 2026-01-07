17-åringen hjälte för MoDo

Seger för Modo Hockey med 2–1 mot Vimmerby

Modo Hockeys sjätte seger på de senaste sju matcherna

Elton Hermansson matchvinnare för Modo Hockey

En resultatmässigt jämn match slutade med seger för Modo Hockey, som vann matchen borta mot Vimmerby i hockeyallsvenskan på onsdagen. 1–2 (0–0, 0–2, 1–0) slutade matchen.

Vimmerby–Modo Hockey – mål för mål

Första perioden blev mållös.

0.19 in i andra perioden spräckte Modo Hockey nollan genom Jesper Olofsson efter förarbete av Elton Hermansson och Måns Carlsson.

Efter 8.06 i andra perioden slog Elton Hermansson till på pass av Måns Carlsson och Emil Larsson och gjorde 0–2.

11.49 in i tredje perioden slog Hugo Lejon till framspelad av Hugo Orrsten och Elias Lindgren och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Vimmerby.

Det här betyder att Vimmerby ligger kvar på tolfte plats i tabellen och Modo Hockey på tredje plats.

Fredag 9 januari 19.00 möter Vimmerby Nybro hemma i VBO Arena medan Modo Hockey spelar borta mot Oskarshamn.

Vimmerby–Modo Hockey 1–2 (0–0, 0–2, 1–0)

Hockeyallsvenskan, VBO Arena

Andra perioden: 0–1 (20.19) Jesper Olofsson (Elton Hermansson, Måns Carlsson), 0–2 (28.06) Elton Hermansson (Måns Carlsson, Emil Larsson).

Tredje perioden: 1–2 (51.49) Hugo Lejon (Hugo Orrsten, Elias Lindgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vimmerby: 1-0-4

Modo Hockey: 4-0-1

Nästa match:

Vimmerby: Nybro Vikings IF, hemma, 9 januari 19.00

Modo Hockey: IK Oskarshamn, borta, 9 januari 19.00