Skriver nytt kontrakt – trots allvarliga skadan

Henrik Nilsson skriver nytt kontrakt med Kalmar. Backen är just nu skadad – och väntas vara tillbaka först framåt jul.

— Vi hade tidiga diskussioner om detta men pga skadan han ådrog sig fick det dröja lite innan vi gjorde detta klart, säger sportchef Daniel Stolt i ett pressmeddelande.

Henrik Nilsson deppar under kvartsfinal ett i Hockeyallsvenskan mellan Kalmar och Södertälje den 15 mars 2026 i Kalmar.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Han återvände till Sverige inför Kalmars första säsong i Hockeyallsvenskan. Då blev det omgående 25 poäng på 50 matcher som kapten för Henrik Nilsson. 34-åringen har däremot haft en tuffare säsong i år. Han begränsades till 32 matcher i grundserien men spelade samtliga sju matcher i slutspelet.

Efter att säsongen tog slut har det nu konstaterats att han har en allvarligare fraktur. Det kommer att krävas en operation under våren med lång rehabiliteringstid. Därmed kommer veteranen att missa inledningen av nästa säsong. Den tidiga prognosen är att göra comeback framåt jul.

Trots det väljer Kalmar nu att förlänga kontraktet med sin kapten.

— Jag är väldigt glad över att få fortsätta dra på mig KHC-tröjan. För egen del har det varit en speciell säsong med den oturliga skadan som tyvärr hängt i hela säsongen, säger han själv om förlängningen.

Det nya kontraktet är skrivet över en säsong. Tidigare har Henrik Nilsson spelat i AIK, Almtuna, Karlskrona och Oskarshamn i Sverige. Han har även spelat i Finland, Österrike och Unger under sin karriär.

