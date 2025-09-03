Henrik Malmström missar säsongens första match mot AIK. VIK-backen, som nyligen opererades, är dock positivt inställd efter skadebekymmerna.

– Det är nästan skönt att få det gjort nu, säger han till VLT.

Henrik Malmström missar premiären. Foto: Bildbyrån.

Det var under slutet av säsongen som Västerås Henrik Malmström drog på sig en skada. Han missade de två avgörande slutspelsmatcherna mot Mora, men förhoppningen var att skadan skulle ha läkt vid det här laget. Så blev dock inte fallet och backen har tvingats till en operation för att få bukt med skadan.

– Det är något som är kvar från förra året, när jag missade några matcher i slutspelet där. Det har inte varit så bra som jag hoppades i början här, så det blev ett litet ingrepp så blir det bra, säger han till VLT.

Det är inte bara känningarna som föranlett operationen, utan även rädslan inför att skadan skulle kunna förvärras.

– Det är ungefär det som var oron. Det var inte enbart smärtan som satte stopp, utan det var läkare som säger att det här ska göras. Och då gör man det.

”Skönt att få det ur världen”

Trots det faktum att han kommer missa säsongspremiären och med största sannolikhet kommer att vara borta under säsongens inledning är Malmström positiv. Han förväntas vara utanför laguppställningen i fem veckor.

– Det är nästan skönt att få det gjort nu. Jag vet ungefär vad jag ska göra närmaste veckorna för att göra mig redo, så på något sätt känns det skönt att få det ur världen och sen blicka framåt.

Västerås spelar sin första tävlingsmatch den nittonde september borta mot AIK.

