Poängkungens tydliga svar: ”Vill komma tillbaka”

Gårdagens förlust för MoDo Hockey innebär ytterligare en säsong i Hockeyallsvenskan. Nu öppnar slutspelets poängkung Tyler Kelleher upp om framtiden.

– Jag skulle gärna vilja komma tillbaka och göra klart jobbet här, säger forwarden till Örnsköldsviks Allehanda.

Tyler Kelleher öppnar upp om framtiden. Foto: Johan Bernström / Bildbyrån

Att Tyler Kelleher trivs i slutspel säger nästan sig själv. Han har varit med och avancera från Hockeyallsvenskan till SHL tre gånger. Först med HV71, därefter med Brynäs och slutligen med Djurgården. Forwarden hade en vision om ytterligare ett avancemang med MoDo Hockey, så blir det inte. Efter gårdagens förlust mot BIK Karlskoga i en sjunde avgörande match innebär det att säsongen är över för Öviks-laget.

– Det är riktigt tufft, lite av en chock. Tanken på att komma hit för att spela säsongens sista match hade aldrig slagit mig om jag ska vara ärlig, säger Tyler Kelleher till ÖA.

Med ett utgående kontrakt öppnar poängkungen upp om hur framtiden ser ut.

– Jag har inte alls hunnit tänka på det eller pratat med min agent, ingen aning, säger forwarden till tidningen.

Kelleher: ”Komma tillbaka och göra klart jobbet”

Men att utesluta MoDo är inte att räkna med, utan tvärtom, Kelleher ser det som ett alternativ.

– Ja, absolut. Jag skulle gärna vilja komma tillbaka och göra klart jobbet här. Jag kan bara säga bra saker om Modo Hockey, personalen, människorna runt klubben, historiken och allt sånt, säger han.

Kelleher landar tillslut på 35 poäng (14+21) på 45 omgångar. På 13 slutspelsmatcher gjorde lagets interna poängkung 15 poäng (5+10).

För hans kedjekompis Gerry Fitzgerald är mer sluten när det kommer till framtidsplanerna. När Allehanda frågar om den kommande säsongen uppger forwarden att han bara vill smälta förlusten, och om MoDo är ett alternativ väljer han att inte svara på.

