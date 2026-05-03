Leksand presenterar en stjärnvärvning i sitt allsvenska lagbygge.

Tyler Kelleher, senast i MoDo, är klar för en flytt till Dalarna.

Leksand värvar Tyler Kelleher från MoDo Hockey.

Tyler Kelleher har varit med och spelat upp HV71, Brynäs och Djurgården till SHL. Nu är han klar för ytterligare ett SHL-degraderat lag.

Efter att ha blivit avtackad av MoDo Hockey tidigare under söndagen står det nu klart att stjärnan är klar för en fortsättning i HockeyAllsvenskan. Kelleher skriver nämligen på ett kontrakt med Leksand som åkte ut ur SHL den gångna säsongen.

– Det är en ära att få komma till en så anrik klubb och jag är taggad på att få träffa mina lagkamrater och komma igång. Jag vill försöka bida med min offensiv till laget och vara en bra lagkamrat som kan lyfta spelarna omkring mig. Det ska bli en spännande säsong och jag är riktigt laddad för att bli en del av Leksands IF, säger Kelleher på klubbens hemsida.

Tyler Kelleher är en erkänt starkt slutspelsspelare och har rekordet för flest slutspelspoäng i HockeyAllsvenskans historia med 64 poäng på 57 matcher. Under årets säsong i MoDo stod han för 35 poäng på 45 matcher i grundserien och fyllde sedan på med 15 poäng på 13 slutspelsmatcher. Totalt har Kelleher gjort 91 poäng på 111 matcher.

Efter att ha spelat upp tre olika lag till SHL hoppas Tyler Kelleher nu göra samma resa med Leksand, efter att inte ha lyckats gå upp med MoDo.

– I Tyler får vi en spelare som kommer att bidra med sina offensiva kvaliteter. Han har rutin från HockeyAllsvenskan och har varit en ledande spelare i flera lag som tagit steget upp till SHL. Tyler trivs i de stora matcherna där mycket står på spel. Vi är väldigt glada över att han vill komma till Leksands IF och vara en del av vår satsning kommande säsong, säger sportchefen Jesper Ollas

Förutom HV71, Brynäs, Djurgården och MoDo har amerikanen även spelat 133 SHL-matcher för Oskarshamn och Rögle i sin karriär.

