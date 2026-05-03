Härenstam hyllas – efter succédebuten: ”Ta med honom till VM”

Love Härenstam fick göra Tre Kronor-debut i dag mot Finland.

19-åringen räddade 30 av 32 skott i 3-2-segern och hyllas för sin insats.

Love Härenstam storspelade i den svenska segern mot Finland. Foto: Bildbyrån (Montage)

Magnus Hellberg vaktade kassen i båda vinsterna mot Schweiz och Tjeckien.

Under söndagen, när Tre Kronor spelade mot Finland, fick däremot Love Härenstam chansen i kassen. Härenstam fick därmed göra debut i seniorlandslaget bara några månader efter JVM-guldet.

Tre Kronor vann matchen med 3-2 för att också säkra vinsten i Fortuna Hockey Games. Love Härenstam blev en av matchvinnarna sedan han storspelat mellan stolparna. Finland vann skotten med hela 32-18 men Härenstam stod på huvudet med flera starka och viktiga räddningar. Han stoppade 30 av 32 skott i segern och hyllas efteråt för sin insats mellan stolparna.

– Love gör en jättebra match. Han kunde ju inte göra något på de insläppta målen, säger SVT:s kommentator Linus Eklund.

Love Härenstam har valt att stanna kvar i Södertälje nästa säsong, trots SHL-intresse. Det är ett beslut som SVT-experten Håkan Loob ser positivt på och han vill se Härenstam i Tre Kronor även nästa säsong.

– Svensk hockey ska vara nöjda för där har vi en landslagsmålvakt som kan spela i de här turneringarna nästa år också. Det känns väldigt bra att få en sådan utveckling på en så ung målvakt. Sedan borde St. Louis också vara ganska nöjda nu också, säger Loob.

Kan Love Härenstam ta en VM-plats?

Håkan Loob menar också att Love Härenstam borde vara aktuell för fortsatt spel där Tre Kronor först ska spela Beijer Hockey Games nästa vecka innan VM i Schweiz väntar.

– Nu blir det bara ännu svårare för Sam Hallams uttagningar här när Love Härenstam ska blanda sig in i det här också, säger Loob.

Enligt experten Jonas Andersson borde både Magnus Hellberg och Love Härenstam få följa med hela vägen till VM, även om NHL-målvakten Arvid Söderblom också ska ansluta till laget.

– Jag vill ha med honom till Beijer Hockey Games också och få se honom i tre matcher till. Till VM sen, du har Hellberg och Söderblom och sedan behöver du en ung tredjemålvakt. Ta då dem som är där nu, låt dem få stanna hela vägen, säger Andersson.

