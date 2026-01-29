Södertäljes Andreas Johansson försökte hålla igen känslorna kring domarna efter 1–2-förlusten mot Mora. Nu anmäls Marcus Hellgren Smed för diving vid sekvensen.

– Det är bäst att jag håller käften om det, säger tränaren till LT.

Anderas Johansson blev minst sagt irriterad efter situationen med Liljegren och Hellgren Smed. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Det blev heta känslor flera gånger om i onsdagens 1–2-möte mellan Södertälje och Mora.

Det hela avslutades med straffar efter varsitt mål i powerplay, men matchen kunde mycket väl ha varit avgjord redan under de första minuterna av förlängningen. SSK fick då spela fyra mot tre och pressade på för segern när Viktor Liljegren istället visades ut för goalie interference.

Efter matchen fick huvudtränaren Andreas Johansson hålla igen för att inte säga för mycket om domslutet.

– Jag tänker inte kommentera det i dag, för då kommer jag att bli avstängd i 40 år så det är bäst att jag håller käften om det, säger han till LT och fortsätter om sin rätt att uttala sig.

– Nej, nej, man får aldrig säga något åt något håll. Så det är lika bra att tiga. Vi får ta ansvar för våra prestationer men det får inte andra göra. Jag lämnar det där.

Anmäls för diving: ”Det är för dåligt”

Nu, under torsdagsmorgonen är det inte Viktor Liljegren som hamnar på disciplinnämndens bord, utan Mora-målvakten Marcus Hellgren Smed. Detta för diving.

”När Liljegren passerar utanför målgården touchar han Moras målvakt nummer 31, Marcus Hellgren Smed, i huvudet. Hellgren Smed faller bakåt och tappar både hjälmen och klubban”, skriver man på Hockeyallsvenskans hemsida.

– Han är utanför målområdet. Det är för dåligt, det tycker jag alltså. Får man inte kolla på video och sånt och ta tillbaks? Eller jag har ingen aning. Det är ju deras målvakt som söker upp honom dessutom, säger SSK:s Jonas Ahnelöv till LT om Liljegren-situationen.

Även Ahnelöv var irriterad efter en utvisning han fick under matchen.

– Det var bra att vi dödade den, annars hade det blivit liv i luckan, säger han.



