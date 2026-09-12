Hedbergs frustration: "Vi är klart undermåliga"

Johan Hedberg var inte nöjd med sitt Leksand i genrepet.

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Det blev återigen de unga som klev fram för Leksands IF när man under lördagen satte punkt för sin försäsong. August Lissel, Marcus Gidlöf och inte minst Zaki Crookes blev hjältar mot Västerås IK – när straffar krävdes för att skilja lagen åt.

Den nu 20-årige Crookes satte den avgörande straffen till 3–2, med en backhand, och juniorerna fick nya lovord från Johan Hedberg.

– Vi har så många platser vi behöver så länge de förtjänar det, säger huvudtränaren i Aftonbladets sändning efter slutsignal.

– Vi har Jonas Lagerberg Hoen som är skadad och på väg tillbaka. Annars är det den här truppen vi har. Sen har vi många duktiga som trycker på underifrån. Pax Kleffner har varit uppe och gjort det fantastiskt bra, och verkligen knackar på dörren. Adam Andersson har också gjort det jättebra, Rasmus Orenäs, så djupet har vi på juniorlaget, förklarade han.

Överlag var dock Hedberg missnöjd med Leksands insats i genrepet.

– Försäsongen är jag rätt nöjd med. Matchen idag är jag verkligen inte nöjd med. Vi är klart undermåliga, Västerås är mycket bättre än vi, och det är många som lär visa upp lite bättre sidor nästa vecka, säger han bland annat.

– De var mycket hetare, etta och tvåa in i duellerna. Vi är omständiga, vi är kladdiga med puck när vi väl fick tag i den. Den andra perioden är kanske den tuffaste vi haft så här långt.

Stjärnvärvningens första poäng: "Jag är inte så oroad"

Tyler Kelleher hade spelat fram Alexander Lundqvist till 1–0 i mitten av första perioden, men sedan vände VIK genom Adam Arvedsson och Sebastian Falk. 1–2-pucken petades in när Gidlöf trodde att han hade den under kontroll, och Falk var föst fram vid mållinjen.

Det krävdes ett mål med två minuter kvar, med utplockad målvakt, för att Leksand skulle ha en chans att vinna. Oskar Lang var målskytten, framspelad av stjärnvärvningen Tyler Angle som ditills stått på noll poäng under försäsongen.

– Jag tror Tyler behövde det. Han blev bättre, han hade det tufft i andra. Det är ett gott tecken. Det är klart en sådan kille behöver självförtroende, men han växer in i det svenska spelet mer och mer så jag är inte så oroad för Tyler Angle. Han kommer att bli väldigt bra för oss, säger Hedberg lugnande.

Leksandstränaren pekar ut Åke Stakkestad och "Langen" som två som faktiskt gjorde en bra match

– Det finns en hel del att lära sig av det här. Vi fick testa många olika saker, men vi ser också vad som inte funkar på oss, och det är den här naiviteten med pucken, att inte gå hundra procent in i situationerna. Gör man inte det blir det tufft. Alla lag kommer att jaga oss, alla kommer att ha sitt bästa lag och vara heta. Vi kommer inte ha någon lätt match, det måste vi förstå, säger han i Aftonbladets sändning.

Leksand – Västerås: 3–2 efter straffar (1–0, 0–2, 1–0)

Leksand: Alexander Lundqvist, Oskar Lang, Zaki Crookes (avgörande straff)

Västerås: Adam Arvedsson, Sebastian Falk.