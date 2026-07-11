Här är Östersunds besked om Linus Videll

Oviss framtid för stjärnforwarden. Foto: Bildbyrån

Uppgifterna har cirkulerat hela våren och nu är det till sist bekräftat: Efter två säsonger och totalt 99 matcher i den gröngula tröjan står det nu klart att Linus Videll lämnar Jämtland och Östersunds IK. Det meddelar klubben via sin hemsida .

41-årige Videll gjorde 27 poäng på 51 matcher och 35 poäng på 48 matcher i Hockeyallsvenskan under sina två år i ÖIK. Han flyttade dit efter två oerhört starka år i Södertälje SK där han snittade över en poäng per match och dessutom utsågs till ligans mest värdefulla spelare år 2023.

Just Södertälje har också nämnts som en möjlig framtida klubbadress för Videll. Det skulle i så fall bli hans tredje sejour i klubben. Han tillhörde också SSK åren 2003 till 2011 då det blev en kort sväng i AHL innan hans långa utlandskarriär tog vid.