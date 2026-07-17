Forwarden följer med upp i Hockeyallsvenskan

Hampus Engman blir kvar i Visby/Roma. Foto: Bildbyrån/Patric Söderström.

Under torsdagen kom Expressen med uppgifter om att Eric Norin är klar för spel i Visby/Roma till 2026/27. Ett av flera starka nyförvärv för den allsvenska nykomlingen, där rapporter om Karl Johansson, Joakim Thelin och Sebastian Fakt även kommit.

Nu meddelar samtidigt Gotlandsklubben att en av förra säsongens hjältar följer med upp.

Det handlar om den 24-årige forwarden Hampus Engman, som bland annat fostrats i Brynäs och Leksand, innan karriären tog fart i Hockeyettan. Denna förlängning ger honom chansen i andradivisionen för första gången.

– Hampus är en spelare som har utvecklats väldigt positivt sedan han kom till Visby. Han har blivit jämnare i sina prestationer och tagit steg varje säsong. Det är en spelare som alltid ger allt för laget och som bidrar med mycket energi, både på träning och match. Den typen av spelare är oerhört viktiga att ha i ett lag, säger sportchefen André Lundholm på lagets sajt.

Engman stod för 15 poäng på 50 matcher sitt andra år i Visby/Roma. Nu kliver han in på sitt tredje.