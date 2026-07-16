Uppgifter: SHL i vintras - Visby/Roma till 26/27

Eric Norin ser ut att vara klar för Visby/Roma. Foto: Bildbyrån (montage).

Giorgio Estephan och Andreas Dahl väntas bli följda av Karl Johansson, Joakim Thelin och Sebastian Fakt, enligt Expressen. Nu uppger kvällstidningen också att nykomlingen, Visby/Roma, gjort klart med ytterligare ett starkt nyförvärv.

Eric Norin, inhoppare i SHL i vintras, sägs vara klar inför debutsäsongen i Hockeyallsvenskan 2026/27.

Förra sommaren blev Norin väl uppmärksammad då han fick vet att det inte skulle bli någon fortsättning i AIK Hockey via klubbens egna inlägg på sociala medier. Därefter kom de där åtta SHL-matcherna med Frölunda, innan Kalmar ringde upp.

Backen med 369 matcher i AIK, och totalt 518 i Hockeyallsvenskan, stod för två poäng sina 14 matcher med Kalmar i slutet på förra säsongen.

På Norins meritlista finns också totalt 83 SHL-matcher. De flesta från tiden i Brynäs 2018 till 2020.