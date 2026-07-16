Hockeyallsvenskan

Uppgifter: SHL i vintras - Visby/Roma till 26/27

Publicerad 16 juli 2026 18:30
Simon Eld
Simon Eld
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Visby/Roma bygger starkt inför debutsäsongen i Hockeyallsvenskan. Enligt Expressen kommer även Eric Norin att kliva in som tänkt nyckelspelare på backsidan.

Eric Norin ser ut att vara klar för Visby/Roma. Foto: Bildbyrån (montage).
Eric Norin ser ut att vara klar för Visby/Roma. Foto: Bildbyrån (montage).

Giorgio Estephan och Andreas Dahl väntas bli följda av Karl Johansson, Joakim Thelin och Sebastian Fakt, enligt Expressen. Nu uppger kvällstidningen också att nykomlingen, Visby/Roma, gjort klart med ytterligare ett starkt nyförvärv. 

Eric Norin, inhoppare i SHL i vintras, sägs vara klar inför debutsäsongen i Hockeyallsvenskan 2026/27.

Förra sommaren blev Norin väl uppmärksammad då han fick vet att det inte skulle bli någon fortsättning i AIK Hockey via klubbens egna inlägg på sociala medier. Därefter kom de där åtta SHL-matcherna med Frölunda, innan Kalmar ringde upp. 

Backen med 369 matcher i AIK, och totalt 518 i Hockeyallsvenskan, stod för två poäng sina 14 matcher med Kalmar i slutet på förra säsongen.

På Norins meritlista finns också totalt 83 SHL-matcher. De flesta från tiden i Brynäs 2018 till 2020.

Source: Eric Norin @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

AIK HockeyKalmar HCÖvergångarVisby/Roma