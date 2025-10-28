Under gårdagen stod det klart att det inte blir någon fortsättning för Dennis Hall i Karlskoga – och vare sig kaptenen Gustaf Thorell kommer bli kvar i klubben är ännu oklart.

– Jag har inte tänkt så mycket på om det är sista året eller inte, svarar nu 35-åringen till KT-Kuriren.

Gustaf Thorell. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån.

Gustaf Thorell återvände till BIK Karlskoga 2023 efter ett utlandsäventyr i den tjeckiska högstaligan. Nu är han inne på sin tionde säsong i klubben – men vad som kommer att hända efter den här säsongen är fortfarande oklart. 35-åringen har utgående kontrakt men verkar inställd på att fortsätta sin karriär.

– Hade jag känt att jag var slut hade jag slutat. Så är det ju. Så länge jag känner att jag kan bidra så vill jag spela. Jag har inte tänkt så mycket på om det är sista året eller inte. Känner jag mig så här så känns det bra, säger Gustaf Thorell till KT-Kuriren.

Forwarden har gjort tio poäng (4+6) på de första tolv matcherna, någonting han kopplar till att han fått en mer offensiv roll i laget.

– Det är en frukt av att jag spelar powerplay och att jag har fått en större offensiv roll i år. Då ska jag göra poäng. Det är bra att de har trillat in. Överlag är jag kanske för gammal för att åka runt och jaga personliga poäng. Med den rollen jag har behöver jag göra lite, säger han.

Thorell har spelat totalt tolv säsonger i Hockeyallsvenskan, tio av dem med Karlskoga, och har producerat 317 poäng (129+188) på 538 matcher. Någon diskussion om en förlängning har inte inletts.

– Nej, inte i dagsläget. Du får ta det med Torsten. Han får väl skynda och fynda nu, säger han till KT-Kuriren efter att klubben nyligen bekräftat att huvudtränare Dennis Hall kommer att lämna efter säsongen.

Source: Gustaf Thorell @ Elite Prospects