Björklöven är bara en vinst från semifinal i HockeyAllsvenskan.

Gustaf Kangas avgör match tre mot Oskarshamn efter bara 34 sekunder i förlängningen.

– Det satt långt inne, kanske lite onödigt att det gick till OT, säger Kangas till TV4.

Gustaf Kangas sänkte Oskarshamn för att skjuta Björklöven ett steg närmare semifinal. Foto: Bildbyrån (Montage)

Björklöven har satt sig i ett utmärkt läge i kvartsfinalen mot Oskarshamn. De vann båda sina hemmamatcher och hade 2-0 i matcher inför att serien vände ner till Småland. Där såg ”Löven” också ut att gå mot en komfortabel seger. De ledde med både 2-0 och 3-1 men Oskarshamn vägrade ge sig.

Kevin Karlsson klev fram med två mål, varav det sista kom med bara 2:10 minuter kvar att spela, när Oskarshamn hämtade upp till 3-3 för att tvinga fram förlängning. Väl framme i ”sudden death” dröjde det däremot inte länge innan avgörandet kom.

Redan efter 34 sekunder kom nämigen segermålet för ”Löven”. Det var fjärdekedjan som inledde fjärde perioden och låg bakom avgörandet. Gustaf Kangas blev hjälten sedan han hållit sig framme och skickat in pucken.

– Det är bra start på övertiden helt klart. Killinen slänger in den på mål och jag kan raka in den, det var skönt. Det viktigaste är att vi tar segern i dag. Det satt långt inne, kanske lite onödigt att det gick till OT. Det är skönt att få avgöra, säger Kangas till TV4 efteråt.

”Omöjligt” läge för Oskarshamn: ”Björklöven tappade i fjol”

För Oskarshamn blev det alltså återigen en tung förlust mot seriesegrarna.

– Det är en tuff avslutning här. Det är starkt av oss att komma tillbaka och kvitterar. Någonstans gillar jag hur vi tar oss an den utmaningen, men det är en sur avslutning, säger IKO-tränaren Jeff Jakobs.

Björklöven leder nu serien med 3-0 i matcher. För Oskarshamn är det nu ett ”omöjligt” läge att försöka vända och vinna fyra raka matcher.

– Vi känner ju från start att vi har varit underdogs i den här serien Björklöven ska ju bara upp och vi får försöka hitta den underdog-energin och spela fullt ut på den på lördag. ”Löven” ledde ju med 3-1 i matcher i fjol men tappade i kvartsfinalen mot AIK. Det finns sådana saker som vi kan hitta för att bygga energin och verkligen gå all in på lördag, säger Jakobs till TV4.

På lördag möts lagen igen i Oskarshamn och då har Björklöven chansen att säkra semifinalplatsen vid en seger.

Oskarshamn – Björklöven 3–4 OT (0-2,0-0,3-1,1-0)

Oskarshamn: Kevin Karlsson 2, Melker Eriksson.

Björklöven: Gustav Possler, Anton Malmström, Lucas Nordsäter, Gustaf Kangas.

Björklöven leder serien med 3–0 i matcher.

