Glädjebeskedet: Gidlöf stannar i Leksand

Marcus Gidlöf har bestämt sig.

Målvaktstalangen stannar i Leksand – med målet att hjälpa klubben tillbaka till SHL.

– Efter förra säsongens misslyckande vill jag vara med på resan tillbaka, säger han i en video på sociala medier.

Marcus Gidlöf kan bli nyckelspelare i Hockeyallsvenskan. Foto: Bildbyrån

Leksands IF får börja om i Hockeyallsvenskan med en svajig ekonomi och en trupp som kommer att brandskattas på den yppersta kvaliteten. Men man behöver inte byta ut hela sin starka målvaktssida. Tidigare i dag blev Filip Larsson klar för Örebro – men talangen Marcus Gidlöf blir kvar.

Det meddelar föreningen på fredagskvällen.

Marcus Gidlöf gjorde 26 matcher i grundserien i SHL. Han stod för en räddningsprocent på strax över 89%.

Source: Marcus Gidlöf @ Elite Prospects