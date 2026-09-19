Två målvaktslöften - i samma NHL-klubb: "Lång resa"

TEGERA ARENA/LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Leksands IF vann hemmapremiären med 2-1 , men den stora underhållningen stod främst lagets båda målvakter, Leksands Marcus Gidlöf och Södertälje SK's Love Härenstam, för.

Två unga målvakter som har gemensamt att de båda tillhör St. Louis Blues. Love Härenstam draftades av klubben 2025, medan Gidlöf trejdades dit från New York Islanders i våras.

–Det var en väldigt ojämn match. Jag tycker att dom kom ut väldigt starkt, vilket man kunde förvänta sig, säger Love Härenstam till hockeysverige.se efter matchen och fortsätter:

–Leksand får ett tidigt mål och då också momentum. Sedan tycker jag att vi i andra stundtals spelar bra, men dom kontrade mycket på oss och hittade puckar i mitten. Matchen svängde väldigt mycket.

– I tredje hade vi inte så mycket att förlora så det var bara ut och göra en push. Jag tyckte att vi gjorde det bra och var också nära att få in en kvittering. En typisk förstamatch, men det finns saker att bygga på och lära sig av.

Hur ser du på din prestation?

– Det var många lägen idag. Första perioden är okej medan jag är nöjd med andra och tredje. Jag tar med mig den känslan till nästa match.

Tvingades ladda om - efter avbrottet

Marcus Gidlöf om matchen:

– En lugn och rolig match där det inte hände så mycket. Jag tycker att vi kontrollerade spelet väldigt bra i egen zon. Dom hade några stora chanser, men jag tycker att vi redde ut det bra och snackade väldigt mycket med varandra.

-- Kanske att det såg farligt ut och hände en del ibland så kändes det ändå lugnt. En bra match av hela laget, säger Marcus Gidlöf som var imponerad av inramningen i Tegera Arena.

-- Det var magiskt. En riktigt grym seriestartsmatch, fantastiskt.

Marcus Gidlöf. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Som målvakter, hur mycket påverkades ni av avbrottet?

– Lite eftersom man får ”reseta” och börja om med uppvärmning och allt vad det är för att få buggarna att kännas okej, säger Love Härenstam och fortsätter:

-- Jag tyckte själv att det var svårt och kanske var det en anledning till att dom gjorde ett tidigt mål, men jag tyckte att det flöt på bra efter det

Gidlöf stämmer in:

– Klart att man vill köra på när man kommer ut taggad, men jag tycker att vi ändå kom ut starkt efter det. Det är sådant man får acceptera och bara köra.

"Jag är glad för hans skull"

Ni är båda St. Louis-målvakter, blir det prestige mellan er en sådan här match?

– Jag försöker inte tänka så mycket på det. Jag är glad för hans skull att han gjorde en bra match idag. Kul när det går bra för honom också. Det är klart att vi vill vinna matcher, men vi tar det nästa gång, menar Härenstam.

Love Härenstam. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Gidlöf:

–Ingenting. Det tror jag i alla fall inte. Han vill vinna för sitt lag och jag för mitt. Det är små marginaler, vilket vi såg idag. En tajt match, men väldigt kul.

– Hans målvaktsspel såg väldigt bra ut och han gjorde sjuka räddningar.

Hur mycket kontakt har ni båda vid sidan av?

Gidlöf:

– Inte så mycket. Vi kanske skriver till varandra om den andra har gjort en bra match eller frågar om han ska spela och så vidare.

"Du får ringa St. Louis och fråga"

När får vi se ett svenskt målvaktspar i St. Louis?

– Förhoppningsvis om några år, men vi får se. Både jag och Gidlöf ska fortsätta jobba hårt så hoppas vi att det kan hända i framtiden, säger Södertäljemålvakten.

– Du får ringa St. Louis och fråga, skrattar Marcus Gidlöf innan han avslutar:

– Det hade varit svinkul, men det kan vara en väldigt lång resa dit och man måste göra det hårda jobbet varje dag. Tråkiga klyschor, men det är så.