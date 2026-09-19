Nyförvärvet bänkas i premiären

Sebastian Cederle. Foto: Bildbyrån.

Under lördagen drar SHL igång igen. En av kvällens matcher är den mellan Färjestad BK och Örebro Hockey i Löfbergs Arena.

Färjestad har en gynnsam skadesituation och Värmlands Folkblad rapporterar att laget har samtliga sina 14 forwards tillgängliga. Det gör att en forward bänkas och att en kommer sitta på läktaren.

– Alla har gjort ett bra jobb hela försäsongen. Just nu är vi friska och det kommer att vara ett tufft beslut. Vi har fyra matcher på åtta dagar och vi kommer att ta ett nytt beslut på tisdag, säger huvudtränaren Cam Abbott.

Sebastian Cederle bänkas direkt

På det sista träningspasset inför lördagens premiär var den norske junioren Mikkel Eriksen en av de två forwardsen som "roterades in" i laget, och den andra som fick ta den rollen var nyförvärvet Sebastian Cederle. Av allt att döma blir det alltså dessa två som inte tar plats på tolv forwards i premiärlaget. Det rapporterar Värmlands Folkblad.

Cederle spelade VM för Slovakien och gjorde där 2+1. Han kommer från spel i hemlandet med HK Nitra där han levererade 13+19 på 53 matcher under den gångna säsongen.