Gick till attack mot Herman Liv – slagsmål bröt ut

JVM-vinnarna Herman Liv och Liam Danielsson hade precis säkrat segern mot Vimmerby efter straffar.

Då fick den förstnämnde en rejäl tryckare av Elias Lindgren i motståndarlaget.

Slagsmål bröt ut – och Almtuna-spelarna stod upp för sin målvakt.

– Det är riktigt irriterat och stökigt efteråt. Det här är lite onödigt, konstaterar Daniel Kristiansson, kommentator i TV4.

Almtunas lagkamrater stod upp för sin målvakt, Herman Liv. Foto: Bildbyrån och skärmdump från TV4.

Det var efter JVM-vinnaren Liam Danielssons sjukt läckra straff, där han drog Vimmerbys Pontus Eltonius åt ena hållet efter det andra som Herman Liv bara rädda den sista straffen för att säkra två poäng för Almtuna.

Efter att ha tagit den, åkte han mot bänken för att fira segern, till synes på ett normalt sätt. Men jublet togs emot med ilska av hemmalagets spelare.

”Riktigt irriterat och stökigt”

Därför valde Vimmerbys Elias Lindgren att trycka till Liv hårt.

Till följd av det utbröt ett stort slagsmål, då Livs lagkamrater först ville gå ut i försvar och sedan anslöt fler Vimmerby-spelare till kalaset.

Segern var Almtunas andra bortaseger i rad, efter att tidigare i veckan ha slagit bottenkonkurrenten Troja-Ljungby med klara 6–0 i Småland.

Nu kan Uppsala-laget lämna Smålandsturnén med glada miner på läpparna.