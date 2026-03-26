Georg Weigelt och Mora är överens.

Nu förlänger forwarden sitt kontrakt med dalaklubben, det meddelar Mora på sin hemsida.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån

Efter förlusten mot Södertälje i åttondelsfinalen betydde det semester för Mora. Klubben har hittills tackat av en handfull mängd med spelare, och även meddelat att storväxte centern Karl Smedberg stannar i klubben. Nu kommer ytterligare ett styrkebesked, Mora förlänger kontraktet med Georg Weigelt.

Föreningen beskriver 23-åringen som en pålitlig tvåvägscenter på deras hemsida. Centern gick från den hockeyallsvenska konkurrenten IK Oskarshamn till Mora inför säsongen 2025/2026. Totalt stod Weigelt för 17 poäng (7+10) på 52 matcher.

”Känns bra att förlänga med Georg, vi tycker att han tagit kliv under säsongen men samtidigt känner vi att det finns mer potential att få ur.

Viktigt att få kontinuitet i lagbygget över flera säsonger och vi tycker att Georg passar bra in på vilken typ av karaktär och viljan att utvecklas som vi behöver i våra spelare”, skriver klubben på sin sajt.

Det nya kontraktet sträcker sig över säsongen 2026/2027. Tidigare i sin karriär har Georg Weigelt gjort 70 SHL-matcher med Linköping samt spelat 127 matcher i HockeyAllsvenskan för Vita Hästen, Oskarshamn och Mora. Han tog klivet från Hockeyettan till HockeyAllsvenskan 2024 efter en succésäsong där han gjorde 24 mål och 49 poäng på 49 matcher för Kristianstad.

