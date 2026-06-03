KLART: Så spelas Hockeyallsvenskan 26/27

Den 18 september släpps pucken i Hockeyallsvenskans första omgång.

Idag släppte ligan hela grundserieschemat.

Serien inleds med flera häftiga möten i form av AIK–Modo, Leksand–Södertälje och ”färjederbyt” mellan Oskarshamn och Visby/Roma. Redan dagen efter premiäromgången väntar säsongens första daladerby mellan Mora och Leksand.

Grundserien spelas som brukligt i 52 omgångar, där den sista omgången spelas 5 mars. De sex topplacerade lagen tar en direktplats i kvartsfinalen, medan lag sju, åtta, nio och tio spelar åttondelsfinaler i bäst av tre matcher. Lag elva och tolv har spelat färdigt efter grundserien, medan de två sämst placerade lagen i grundserien spelar kval i bäst av sju matcher om en plats i Hockeyallsvenskan säsongen 2027/28.

Se hela spelschemat här.