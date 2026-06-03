Uppgifter: Poängmaskin klar för Almtuna
Följ HockeySverige på
Google news
Almtuna ser ut att få en riktig förstärkning till den kommande säsongen.
Viktor Johansson är klar för klubben, det uppger Expressen.
Efter två poängstarka säsonger i Hockeyettan lånades Viktor Johansson ut till Västerås under den gångna säsongen. Nu ser det ut som att 23-åringen blir kvar i den Hockeyallsvenska ligan.
Enligt Expressen kommer Johansson att spela för Almtuna nästa säsong.
Under sina två år i Hockeyettan-laget borlänge har forwarden gjort 79 poäng (33+46) på 58 matcher. Han fick även chansen att testa på Hockeyallsvenskan i samband med en utlåning till Västerås. Där gjorde han en assist på tio omgångar.
Om uppgifterna stämmer väntas övergången bli officiell framöver.
Source: Viktor Johansson @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: