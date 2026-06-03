Legendaren tar över Tjeckiens landslag

Den tidigare NHL-stjärnan Patrik Eliáš får en nyckelroll i tjeckisk hockey. På onsdagen meddelade det tjeckiska ishockeyförbundet att den tidigare New Jersey Devils-ikonen har utsetts till ny general manager för herrlandslaget.

Patrik Eliáš är ny general manager för Tjeckiens landslag i ishockey. Foto: Uffe Bodin

Patrik Eliáš, 50, fortsätter sin karriär inom hockeyn – nu som general manager för Tjeckiens herrlandslag.

Det tjeckiska ishockeyförbundet meddelade under onsdagen att den tidigare NHL-stjärnan har utsetts till ny general manager för landslaget. Beslutet godkändes av förbundets exekutiva kommitté efter rekommendation från förbundsordföranden Alois Hadamczik. Eliáš har skrivit på ett tvåårigt avtal och blir en del av landslagsledningen tillsammans med nye förbundskaptenen Zdeněk Moták, som ersätter Radim Rulík efter förra månadens uttåg ur VM-kvartsfinalen mot Finland.

Eliáš är en av de mest framstående spelarna i tjeckisk hockeyhistoria. Under hela sin 20 säsonger långa NHL-karriär representerade han New Jersey Devils, som valde honom i den andra rundan av NHL-draften 1994. På 1 240 grundseriematcher noterades han för 408 mål och 617 assist, totalt 1 025 poäng.

Patrik Eliáš blir general manager för Tjeckiens landslag

Han är fortfarande klubbens främsta poänggörare genom tiderna och toppar även statistiken för flest mål, assist och matchavgörande mål i Devils historia. Under karriären vann han två Stanley Cup-titlar, 2000 och 2003, samt deltog i fyra NHL All-Star-matcher.

På den internationella scenen representerade Eliáš Tjeckien vid flera stora mästerskap och tog bland annat ett olympiskt brons samt två VM-brons.

Efter att ha avslutat spelarkarriären 2017 har han successivt byggt upp erfarenhet som ledare. Mellan 2018 och 2020 arbetade han som assisterande tränare för Tjeckiens juniorlandslag. De senaste tre säsongerna har han dessutom varit rådgivare och konsult för Slavia Prag, där han arbetat med spelarutvärdering, lagbygge och organisatoriska frågor.

Förbundsordföranden Alois Hadamczik framhåller Eliáš styrkor i samband med utnämningen.

– Patrik är en respekterad personlighet, inte bara i vårt land. Han har mycket god kunskap om spelarna i NHL och tack vare sitt arbete inom tjeckisk hockey även om de inhemska spelarna. Han besitter ledaregenskaper som kommer att gynna tjeckisk hockey, säger Hadamczik i ett pressmeddelande.

Tjeckiens nya ledarstab för landslaget: